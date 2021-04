Pol'and'Rock Festiwal 2021 odbędzie się w nowym miejscu. Zorganizowany zostanie na lotnisku Makowice - Płoty w woj. zachodniopomorskim

Cieszymy się, że w tym roku Najpiękniejszy Festiwal Świata zawita do nas i będziemy mieli okazję pochwalić się gościnnością naszej gminy. Nie możemy się już doczekać odwiedzin uczestników Festiwalu, którzy charakteryzują się nie tylko kreatywnością, ale też dużym zaangażowaniem społecznym. To dla nas ważne, że właśnie takie postawy będziemy mogli promować w naszej lokalnej społeczności - mówi Radosław Mackiewicz, Burmistrz Płotów

Jurek Owsiak: nie wszyscy będą mogli przyjechać

- Mamy miejsce na Najpiękniejszy Festiwal Świata. Będzie inny. Będzie atmosferyczny, czarodziejski. Nie wszyscy będą mogli do nas przyjechać. Ustalamy zasady, na jakich was zaprosimy. Jeździliśmy po całej Polsce, szukaliśmy różnych miejsc. Ale to jest absolutnie czarodziejskie. Nawet jeżeli będziecie nas oglądali na drugiej półkuli, to poczujecie ten klimat - mówi Jurek Owsiak w nagranie na facebooku.

