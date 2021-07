Burmistrz Kostrzyna odpowiada na wpis Owsiaka. „Zabrakło słowa dziękuję”

Przystanek Woodstock, a następnie Po’and’Rock Festiwal, odbywał się w Kostrzynie nad Odrą nieprzerwanie przez 16 lat. W 2020 r. z powodu pandemii impreza się nie odbyła. W 2021 r. przeniosła się na lotnisko Makowice-Płoty, gdzie będzie miała inny charakter. Nowe zasady wstępu na festiwal to m. in.:

Co utrudnia organizację Pol'and'Rock Festiwalu w Kostrzynie

30 czerwca na facebooku Jurek Owsiak napisał, że festiwal żegna się z Kostrzynem na ładnych parę lat. Podał kilka powodów tej decyzji. Były nimi m. in. planowany remont mostu na Warcie oraz działka, wykupiona na woodstockowym polu przez prywatnego inwestora kilka lat temu. Owsiak miał też pretensje do burmistrza Kostrzyna nad Odrą, że podpisywał się pod decyzją policji o tym, iż impreza ma mieć charakter podwyższonego ryzyka. „Przez 4 lata pod rząd otrzymywaliśmy statut imprezy o podwyższonym ryzyku. Rok w rok bez najmniejszego niestety protestu ze strony Urzędu Miasta Kostrzyn, który to wydaje taką ostateczną decyzję. To mega z tym związane problemy, które musimy każdorazowo rozwiązać” – pisze Owsiak. Szef WOŚP narzekał również, iż do festiwalu za każdym razem „przyklejają się” stoiska gastronomiczne, które – zdaniem prezesa WOŚP - są poza kontrolą służb sanitarnych. Do wszystkich tych aspektów w swoim oświadczeniu odnosi się włodarz Kostrzyna nad Odrą.