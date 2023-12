Policja chwali kierowców. Utworzyli wzorowy korytarz życia po wypadku na S3 między Zieloną Górą a Sulechowem Jakub Pikulik

Wideo

Na drodze ekspresowej S3 pomiędzy Zieloną Góra a Sulechowem doszło do zdarzenia drogowego. Jest to drogo o dużym natężeniu ruchu, dlatego liczba samochodów stojących w korku liczyła kilkadziesiąt aut już po kilkunastu minutach. Kierujący kolejny raz udowodnili, że czują się współodpowiedzialni za bezpieczeństwo innych na drodze i sprawnie utworzyli korytarz życia umożliwiający szybkie dotarcie służb ratunkowych do miejsca zdarzenia.