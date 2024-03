Policjanci z Krosna Odrzańskiego i Gubina kontrolują autokary przed podróżą

W piątek (15 marca) policjanci krośnieńskiej drogówki przeprowadzili kontrolę autokaru przy Szkole Podstawowej numer 3 w Krośnie Odrzańskim.

- Funkcjonariusze sprawdzili zarówno kierowcę jak i pojazd — relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, kom. Justyna Kulka. - Badanie stanu trzeźwości kobiety nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Nie było także uwag co do jej uprawnień do prowadzenia pojazdu, licencji na przewóz osób i czasu pracy.