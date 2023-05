Politycy PiS: Donald, ogarnij się! Chyba jesteś Polakiem?

- Dla rządu Zjednoczonej Prawicy nie ma znaczenia czy budujemy drogi na wsi czy w mieście bo Polska jest jedna – mówiła Płonka. – Pytam pana Tuska i Platformę: po co tu przyjeżdżacie? Przecież wy gardzicie ludźmi, którzy wybierają program prawicowego rządu, którzy mają zasady i pomysł na Polskę. Jeżeli przyjechaliście bo sądzicie, że lubuskie jest waszym matecznikiem, to apeluję do Lubuszan: rozejrzyjcie się wokół siebie i zadajcie sobie pytanie, czy chcecie Polski takiej, jaka jest dziś, czy takiej jaka była za rządów Platformy.

Dajczak przypomniał również o likwidacji posterunków policji przez Platformę, które zostały odtworzone przez obecny rząd oraz o niezrealizowanych przez PO inwestycjach drogowych. Posłanka Elżbieta Płonka, zaapelowała do Lubuszan, aby porównali rządy PO z tym co dla Lubuszan robi Zjednoczona Prawica.

Poseł Jerzy Materna odniósł się do sprawy budowy zjazdu z trasy S3 na wysokości Sulechowa. - Dobrze pamiętam, co się działo za czasów rządu Donalda Tuska, który w spadku zostawił Sulechowowi jeden węzeł drogowy na trasie S3. To jest jedyne tak duże miasto, które ma tylko jeden zjazd. Od kilku miesięcy staramy się, aby powstał drugi zjazd - Sulechów Północ. Gdy będziemy nadal rządzili dopniemy tę sprawę do końca. Ale gdyby zdarzyło się tak, że zacznie rządzić Platforma, to szczerze mówiąc wątpię, aby Sulechów zyskał drugi zjazd. Pytam panią marszałek Polak i pytam Donalda Tuska dlaczego nie chcą prowadzenia inwestycji na Odrze? Czy marszałek ma rozkazy od Tuska czy może z Niemiec? Donald czy ty jesteś Polakiem i będziesz pracował dla dobra Polski i Lubuskiego czy nie...