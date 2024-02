Prezydent Gorzowa: Bierzemy wszystko, co uda się nam złowić

- Nie lepiej robić te wszystkie inwestycje mniej więcej w jednym czasie? Ja wolałbym mieć remont całego mieszkania w krótkim okresie niż męczyć się z nim kilka razy dłużej. - I z takiego założenia wychodzimy. Tylko doszliśmy do takiego momentu, że niektórzy mieszkańcy mówią: „Dosyć!”. Ale z drugiej strony, jeśli dostajemy pieniądze, to one są na tu i teraz. Nie możemy sobie pozwolić, by np. obwodnicę zrobić za trzy lata. Bierzemy wszystko, co uda się nam złowić

- Czy żona zwraca się do pana prezydenta Bob Budowniczy? - Nie [śmiech]. Ale jak ubieram robocze spodnie na szelkach, przy pracy w domu, to tak.

- Pozwolę się nie zgodzić. W ostatnich latach były programy na dofinansowanie odbudowy zabytków. Można było do nich zgłosić dawny ratusz przy Obotryckiej. - Nie było szans. Ogromne pieniądze to Wawel mógłby dostać, ale nie było realne, byśmy dostali pieniądze na taki obiekt.

Nie będzie "pałacu", będzie muzeum?

To jaki miasto ma pomysł na Obotrycką? Biegnie już dziesiąty rok pana prezydentury, a dawny ratusz jest w takim samym stanie, jak gdy zaczynał pan rządy. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym była mowa, że będzie on częścią magistratu. - Dawny ratusz to na pewno nie jest element, z którego jestem zadowolony. Z drugiej strony – dopóki nie mamy w mieście naprawdę potrzebnych rzeczy, to – sorry – pałac dla urzędu nie jest potrzebny.

- A co ze stadionem przy Olimpijskiej? Gdy czytam w mediach, że kilka zapowiadanych stadionów może w Polsce nie powstać, to zastanawiam się, czy będą ewentualnie pieniądze dla Gorzowa. - Na razie rozpisujemy przetarg na przygotowanie decyzji środowiskowej. Ona jest nam potrzebna, aby móc w ogóle zacząć projektować stadion. To duży obiekt i on będzie wymagał przygotowania raportu oddziaływania na środowisko. Uzyskanie decyzji środowiskowej będzie trwało około roku. Kolejnym krokiem będzie projekt.

- Może lepiej „oddać” komuś ten budynek? Ostatnio przecież zawiązał się komitet ws. utworzenia Muzeum Diecezjalnego Środkowego Nadodrza w Gorzowie. Może diecezji udałoby się pozyskać pieniądze na remont ratusza? Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zdobyła przecież pieniądze na willę Jaehnego, którą kupiła od miasta za 1 proc. wartości. - Ostatnio rozmawiałem na ten temat z biskupem Adrianem Putem. Jest pomysł z utworzeniem muzeum, ale w sierocińcu, czyli budynku przylegającym do ratusza. Jeżeli projekt będzie realny, będziemy szukać rozwiązania. Ostateczna decyzja należeć będzie do rady miasta.

- Stadion będzie projektowany w całości czy będzie to projekt tylko jednej trybuny? - Projekt będzie etapowany. Nie ma sensu robić projektu całego stadionu, skoro pozwolenie na budowę jest dzisiaj ważne dwa lata, a my chcemy zrobić na początek jedną trybunę. Na razie zobaczmy, jakie jest zapotrzebowanie. Jeśli okaże się, że potrzeba większego stadionu, to będziemy kolejne etapy przygotowywać.

Arena Gorzów w świetnym miejscu

- Arena Gorzów pokazała co innego. Że do dotychczasowych hal koszykarek, piłkarzy ręcznych czy koszykarzy i siatkarzy przychodziło najwyżej kilkaset osób, a do Areny na te same drużyny przychodzi nawet po kilka tysięcy osób. - Bardzo się cieszę, że jest takie zainteresowanie meczami w Arenie Gorzów, ale to jest efekt nowości. Za chwilę przyjdzie okres letni. Sztuką klubów sportowych będzie dokonać tego, żeby na jesieni kibic wrócił. Potrzeba kilku sezonów, żeby liczba widzów się ustabilizowała.

- Miasto zamierza pomóc klubom w przyciąganiu kibiców do Areny Gorzów? Może warto przez rok opłacać za kluby wynajem hali? One mogłyby dzięki temu np. zaoferować tańsze bilety, przyzwyczaić tym samym więcej ludzi do przychodzenia do Areny. W kolejnych sezonach wpływy z biletów stanowiłyby większy odsetek budżetów. - Tak już jest. W tym roku daliśmy klubom sporo większe dotacje. Kwoty, które są liczone za mecze, są symboliczne. My i tak sporo dokładamy. Kluby za wynajęcie hali płacą po 5 tys. zł, a my mamy 30 tys. zł kosztów. Dokładamy więc 25 tys. zł do meczu. Samo włączenie światła na czas meczu to 2-3 tys. zł. Niebawem piłkarze ręczni będą grali na terafleksie – jego rozłożenie to są godziny pracy. Żeby halę przygotować i uruchomić do meczu, to takie są wydatki.

- Ludzie narzekają na brak parkingów. Tworzą się korki. Poza tym parking przed wejściem do Areny „nie widzi się” z parkingami przy Słowiance. Ja bym „obrócił” halę i zrobił wejście od strony basenów. - Zgadzam się. Założenie architektów było takie, żeby wejście było od zachodniej strony z placem przed wejściem. Nie chcę dyskutować z wizją architektów, ale z mojego punktu widzenia – odbiorcy, który przychodzi na wydarzenia – to bez sensu, żeby obchodzić całą halę, aby do niej wejść. Jestem jednak bardzo zadowolony z hali. Po pierwsze: że jest wkopana w ziemię i nie jest gigantycznym klocem. Po drugie: że jest dobrze zbudowana. Agnieszka Surmacz (wiceprezes Słowianki, formalnego inwestora – dop. red.) dopilnowała najmniejszych szczegółów. A co do miejsc parkingowych… Umożliwienie parkowania na jednym pasie ul. Słowiańskiej zrobimy jednak szybciej niż niedawno zapowiadałem. Nie będziemy czekać do skończenia budowy ronda koło Słowianki. Zrobimy to na próbę przy dwóch-trzech imprezach jeszcze wcześniej.

- Czyli nie okaże się za „chwilę”, że trzeba pod parking wyciąć kolejne drzewa? - Nie, wycinania drzew nie będzie. Gdybyśmy chcieli zrobić parking na 2,5 tys. samochodów, to gigantyczną przestrzeń musielibyśmy przygotować. Duże imprezy w hali będą średnio trzy razy w miesiącu. Nie można więc trzy razy na trzy godziny wyłączyć pasa? Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Nie jest też wykluczone, że w przyszłości wprowadzimy takie rozwiązanie, jakie jest przy filharmonii, które pokazuje, ile jest wolnych miejsc na poszczególnych parkingach. To drogie rozwiązanie, ale realne do wprowadzenia.

"Inwestycje idą lepiej"

- Budowa ronda koło Słowianki rozpoczęła się w kwietniu 2023, a rondo miało być zrobione przed oddaniem Areny Gorzów, wówczas planowanym na sierpień-wrzesień. Tymczasem w listopadzie, a więc po siedmiu miesiącach budowy ronda, dowiedzieliśmy się, że potrzeba kolejnych siedmiu miesięcy na jego dokończenie. Przepraszam bardzo, ale ktoś tu z mieszkańców chyba sobie kpi. - Opóźnienia w budowie biorą się z tego, że w czasie budowy odkrywamy jakieś niezinwentaryzowane lub źle położone sieci. Gdy w dokumentach jest, że gazociąg powinien być 1,5 metra pod ziemią, a jest tylko 70 centymetrów pod ziemią, to trzeba wstrzymać prace. Właściciel gazociągu nie może od razu przełożyć rur. Musi wystąpić o pozwolenie na budowę. A to trwa… Nie ma innej drogi. Podobna sytuacja była na skrzyżowaniu ze Żwirową, gdzie był spór z Eneą.

- Przed powołaniem tej spółki były zastrzeżenia co do terminowości czy jakości wykonywanych inwestycji. Po powołaniu GIM-u jest podobnie.

- Większość inwestycji, które GIM dziś prowadzi, to są inwestycje, które jeszcze były rozpoczęte przez wydział inwestycji. Idzie to jednak zdecydowanie lepiej, sprawniej…

- Tylko, że na przebudowanej Hawelańskiej woda po deszczu nawet nie spływa do nowych studzienek…

- Wykonawca będzie to poprawiał. Tak jak będą poprawiane płyty na ul. Sikorskiego przed urzędem miasta.

Słucham? [zdziwienie] O tych płytach, panie prezydencie, to my już dwa lata temu rozmawialiśmy.

- I dalej to nie jest zrobione. Wykonawca wziął podwykonawcę, który przełożył płyty i dalej jest to „spieprzone”. Gdy przejedzie auto, słychać klawiszowanie dopiero co ułożonych na nowo płyt. To mnie irytuje.

- Mnie natomiast irytują sypiące się budynki przy nowych deptakach. Przy Sikorskiego to budynek szkoły muzycznej, a przy Dworcowej budynek obok przychodni lekarskiej.

- Przy Dworcowej budynek należał do urzędu marszałkowskiego, ale on go sprzedał i teraz ma czterech właścicieli. Nie mamy jak ich jednak zmusić do tego, by coś z nim zrobili. A jeśli chodzi o budynek szkoły muzycznej, jest on nasz, więc po przeniesieniu się szkoły do Kwartału Kultury, będzie do sprzedania. Ja dziś nie widzę dla niego funkcji, dla których moglibyśmy wydać na niego z 20 mln zł.