Polski Dzień Informacyjny na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Dzień Otwarty potrwa od godz. 10.00 – 15.30, w budynku Auditorium Maximum (AM), przy ul. Logenstraße 4 we Frankfurcie nad Odrą.

Młodzież będzie miała możliwość uzyskania informacji w języku polskim na temat oferty edukacyjnej Viadriny, życia na polsko-niemieckim pograniczu, kryteriów i procesu rekrutacji oraz kursów przygotowujących do rozpoczęcia studiów.

Jest to impreza skierowana do polskich kandydatów na studia I i II stopnia, rozważających studia w języku niemieckim lub angielskim na kierunkach ekonomicznych, prawniczych i kulturoznawczych.

Konieczne jest zgłoszenie

Studenci ze wszystkich stron świata

Na Viadrinie studiuje ok. 5 tysięcy studentów i studentek z ponad 100 krajów świata, co sprawia, że uniwersytet zalicza się do najbardziej umiędzynarodowionych szkół wyższych w Niemczech.