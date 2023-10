Dwoje uczniów z Zielonej Góry wyjeżdża na olimpiadę robotyczną do Singapuru WIDEO

Uczennica nie ukrywa, że trochę obawia się tak dalekiego wyjazdu.

– Ale trzeba to potraktować jako dobrą przygodę i doświadczenie na przyszłość. Będzie to na pewno niepowtarzalny tydzień i zapamiętam to na zawsze – zapewnia. – Już teraz uczniowie z Kraśnika zarażają nas swoją pasją do robotyki, a co dopiero będzie tam na miejscu w Singapurze, kiedy zbierze się 190 drużyn z całego świata i będziemy mogli wszyscy razem realizować takie cele.