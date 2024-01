Postanowienia noworoczne - mogą się udać czy to tylko tradycja? Aż 92 proc. osób się poddaje, jak zrobić to dobrze? Joanna Niedziela

Początek nowego roku to czas, kiedy większość podsumowuje to, co dobrego się wydarzyło i zastanawia się na tym, co warto zmienić. Czy takie noworoczne postanowienia mają sens, a jeśli tak, co jak w nich wytrwać?