Parkingi, więcej zieleni i obiekty rozrywkowe. Na te inwestycje Zielona Góra wydała miliony! Joanna Niedziela

Kończący się rok sprzyja podsumowaniom. Podsumujmy więc to, co 2023 rok przyniósł Zielonej Górze, której budżet był największym spośród wszystkich lubuskich samorządów. Dochody miasta określono na 1 mld 165 mln zł, a wydatki na 1 mld 332 mln zł. Na inwestycje zaplanowano 362 mln zł. Co w tym roku zmieniło się w mieście?