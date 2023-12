Poważny wypadek na dk 27 w Żarach. Zderzyły się trzy pojazdy, dwie osoby są ranne

Trzy pojazdy zderzyły się na dk 27 na trasie Przewóz - Nowogród Bobrzański. W wypadku uczestniczyły dwie osobówki i laweta - doszło do niego na obwodnicy Żar na wysokości ulicy Zgorzeleckiej (to trasa między Olbrachtowem a Żarami). W wyniku tego zdarzenia ranne zostały dwie osoby, które zostały przetransportowane do szpitala.

Droga obecnie jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez miasto Żary. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 20.00 - tak wynika ze wstępnych ustaleń.

Wkrótce podamy więcej informacji.