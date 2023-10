Powstaje 16-kilometrowa ścieżka rowerowa ze Szprotawy do Stypułowa!

Roboty budowlane są prowadzone na przy drogach relacji Kartowice – Witków – Siecieborzyce – Stypułów. Na 14- kilometrowym odcinku wykonano już podbudowę ścieżki. Krawężniki ustawione zostały na całej zaplanowanej długości. Nawierzchnię betonową technologią laną wykonano na długości ok. 2 km. Ułożona została również kostka betonowa w miejscach, gdzie powstaną MOR-y, tj. specjalnie zaprojektowane punkty obsługi rowerzystów.

Kładziona jest nawierzchnia betonem wałowanym RCC. To specjalna odmiana mieszanki betonowej o optymalnej wilgotności, zbliżonej do wilgotności gruntu.