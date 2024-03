Co dalej ze szprotawską ścieżką rowerową Velo Sprotawia? Budowa się opóźnia. Czy będą kary dla wykonawcy?

Budowa najdłuższej ścieżki rowerowej Velo Sprotavia, liczącej aż 16 km i łączącej województwo lubuskie z dolnośląskim, miała się zakończyć na początku grudnia 2023, ale wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie będzie jej otwarcie. Co się dzieje? Czy wykonawca zostanie obciążony karami?

O stanie ścieżki napisał na Facebooku Artur Sączawa, kandydat na radnego miejskiego. "Niestety, stan ścieżki rowerowej pozostawia wiele do życzenia". Wskazuje, że zakończenie realizacji tej inwestycji nastąpiło około trzech miesięcy temu, a ścieżka sprawia wrażenie, jakby miała kilka lat i nadawała się do remontu generalnego. - Inwestycja pod nazwą "rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie województwa lubuskiego w Gminie Szprotawa - VELO SPROTAVIA" kosztowała 11.835.889,43 zł brutto, z czego dofinansowanie wyniosło 9.334.198,32 zł, a wkład własny Gminy Szprotawa, czyli między innymi nasze podatki to 2.501.691,11 zł - wylicza kandydat.

Ścieżka jest ciągle w budowie

Co na to burmistrz Szprotawy? - Otrzymanie pozwolenia na użytkowanie ścieżki w części pozamiejskiej planowane jest na maj 2024 roku - tłumaczy Mirosław Gąsik. - Natomiast wciąż trwa budowa części miejskiej, która potrwa do końca roku. Po zakończeniu całego kontraktu nastąpi ostateczne podsumowanie i rozliczenie. Na chwilę obecną jest więc zbyt wcześnie, na jakieś końcowe wnioski. Kontrakt jest realizowany. Proszę więc nie ulegać histerii kampanijnej niektórych kandydatów. Jak prace się zakończą, będzie można ocenić ścieżkę. A na razie jest to teren budowy z zakazem wstępu.

Velo Sprotavia

Ścieżka rowerowa ma w sumie ok. 16 km, poza miastem ok. 14 km. Na jej trasie są stacje - miejsca obsługi rowerzystów, a dworzec rowerowy powstaje w centrum miasta.

Trasa nowej ścieżki wiedzie ze Szprotawy, przez Kartowice, Witków, Siecieborzyce, do Stypułowa. Połączy się ona z działającą ją ścieżką: Stypułów – Kożuchów – Ciepielów - Nowa Sól – Otyń – Lipiny – Lubięcin –Konotop – Kolsko – Sławocin i utworzy jednolity system tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego, łączący się z systemem dolnośląskim.

