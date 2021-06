Poznaj lubuskich reprezentantów Polski w piłce nożnej. Nie tylko tych z Euro 2020. Znasz wszystkich?

Z piłkarzy, którzy najpierw wychowali się na Ziemi Lubuskiej, a później wystąpili w kadrze narodowej seniorów, można byłoby zestawić całkiem niezłą jedenastkę. Poznajcie naszych reprezentantów. Pięciu z nich aktualnie jest w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy 2020.

Ziemia Lubuska jest piłkarską pustynią. Piszemy o tym wielokrotnie, bo ewenementem jest to, że wszyscy angażują się w tę najpopularniejszą grę na świecie, w naszym regionie jak grzyby po deszczu powstają akademie, ludzie amatorsko biegają po boisku, a Ziemia Lubuska nie ma ani jednej drużyny w rozgrywkach centralnych i zaledwie dwie w trzeciej lidze, a więc Lechię Zielona Góra i Wartę Gorzów. Mimo tego cały czas pojawiają się futbolowe perełki. Wielkie talenty, które odpowiednio wyszlifowane w przyszłości, już w innych klubach sięgają po piłkarskie zaszczyty. Warto w takich momentach przypomnieć, gdzie startowali do swojej kariery. Stworzyliśmy listę zawodników, którzy pierwsze kroki stawiali w lubuskich klubach, a potem zagrali w pierwszej reprezentacji Polski. Pięciu z nich jest aktualnymi zawodnikami kadry narodowej, którzy będą reprezentantami Polski na mistrzostwach Europy 2020. To są: Łukasz Fabiański, Tomasz Kędziora, Tymoteusz Pucharz, Kamil Jóźwiak i Dawid Kownacki.

Do tej listy dołączyliśmy Zenona Burzawę, który wprawdzie nie zagrał w reprezentacji (a powinien!), ale był królem strzelców ekstraklasy i z pewnością należy do najlepszych zawodników, jacy pojawili się w całej historii lubuskiego futbolu. Oto nasza lista

Zenon Burzawa (SHR Wojcieszyce) Napastnik, rocznik 1961. Wprawdzie nie zagrał w pierwszej reprezentacji Polski, ale w czasie kiedy był królem strzelców zasłużył na powołanie. To z pewnością jeden z najlepszych piłkarzy, jacy zostali wychowani w lubuskich klubach. Zaczynał w SHR Wojcieszyce, potem grał w Pogoni Barlinek i w Pogoni Skwierzyna. Jego kariera nabrała tempa w gorzowskim Stilonie. Stał się ikoną tego klubu, strzelał ważne gole. W 1994 roku trafił do Sokoła Pniewy i został królem strzelców ekstraklasy w 34 meczach strzelając 22 bramki. Potem grał w Aluminium Konin, a karierę skończył w Stilonie. Został trenerem i od lat z powodzeniem prowadzi lubuskie kluby, ostatnio Meprozet Stare Kurowo w czwartej lidze.

Dariusz Dudka (Celuloza Kostrzyn) Obrońca, ewentualnie defensywny pomocnik, rocznik 1963 urodzony w Kostrzynie. Tam w Celulozie zaczynał karierę. Już wiosną 1997 roku w wieku 14 lat zagrał w czwartej lidze obok seniorów. Szybko dostrzeżono jego talent i już dwa lata później, w wieku 16 lat przeniósł się do Amiki Wronki. Potem grał w Wiśle Kraków, we francuskim Auxerre. Po krótkich epizodach w hiszpańskim Levante i angielskim Birmingham City wrócił do polskiej ligi, do Wisły Kraków, karierę na ekstraklasowym poziomie kończył w Lechu Poznań. W reprezentacji zadebiutował w 2004 roku. Rozegrał w niej 65 spotkań, strzelił dwa gole. Był uczestnikiem mistrzostw świata w 2006 roku i mistrzostw Europy w 2008 i 2012. Pozostał przy futbolu. Założył piłkarską akademię, którą firmuje swoim nazwiskiem. Zbigniew Gut (Iskra Wymiarki) Obrońca, rocznik 1949 (zmarł w 2010). Zaczynał w Iskrze Wymiarki, szybko odkryto jego talent i został zawodnikiem Promienia Żary. Tam wypatrzyli go trenerzy Odry Opole i przez sześć sezonów był jej zawodnikiem. Jako piłkarz Odry w 1972 roku zadebiutował w pierwszej reprezentacji w meczu z NRD podczas igrzysk olimpijskich w Monachium i w pierwszej jedenastce grał do końca tej imprezy, zdobywając złoty medal. Był też w słynnej drużynie Kazimierza Górskiego, która wygrała eliminacje do mistrzostw świata w 1974 roku i wywalczyła tam trzecie miejsce. W tej ekipie był już tylko zmiennikiem. W sumie rozegrał zaledwie 11 meczów w reprezentacji, a zdobył z nią dwa wielkie trofea. Po mistrzostwach grał w Lechu Poznań. Potem wyjechał do Francji, grając jednak już w zespołach z niższych lig. Karierę zakończył w wieku 38 lat. Pozostał we Francji. Zmarł w 2012 roku.

Łukasz Fabiański (Polonia Słubice) Bramkarz, rocznik 1985. Urodził się w Kostrzynie, ale karierę zaczynał w Polonii Słubice. Jako 15-latek trafił do MSP Szamotuły skąd był wypożyczany do Lubuszanina Drezdenko, Sparty Brodnica i Mieszka Gniezno. Potem podpisał kontrakt z Lechem Poznań, ale zaliczył w tym klubie zaledwie jedno oficjalne spotkanie. Jego kariera rozkwitła w warszawskiej Legii, gdzie zadebiutował w 2005 roku. Zbierał znakomite recenzje, zostając między innymi bramkarzem roku. Kolejne siedem lat spędził w Arsenalu Londyn. Tam był najpierw rezerwowym, potem pierwszym bramkarzem i znów rezerwowym kiedy w czasie jego przerwy spowodowanej kontuzją między słupkami stanął Wojciech Szczęsny. W 2014 przeszedł do Swansea City i był jednym z najlepszych bramkarzy Premier League. W 2017 został zawodnikiem West Ham United i do dziś jest jednym z najmocniejszych punktów drużyny. W reprezentacji zadebiutował w 2006 roku i ciągle jest jej bardzo ważnym ogniwem. Ciągle jest czynnym zawodnikiem, bramkarzem w ekstraklasie angielskiej w zespole West Ham.

Łukasz Garguła (Piast Iłowa) Pomocnik, rocznik 1981. Wychowanek Piasta Iłowa, gdzie stawiał pierwsze kroku. Kolejnym etapem był SMS Wrocław, a w ,,dorosłej” piłce zadebiutował w Polarze Wrocław. Zwrócił uwagę działaczy GKS Bełchatów i został zawodnikiem tego klubu. Grał tam siedem lat, był podstawowym zawodnikiem i miał wielki wkład w zdobycie drugiego miejsca przez GKS w 2007 roku. Potem grał w Wiśle Kraków, a w ostatnich trzech sezonach w Miedzi Legnica. Występował w reprezentacji Polski w kilku kategoriach wiekowych począwszy od U 15. W pierwszej reprezentacji zadebiutował w 2006 roku u trenera Leo Benhakkera, strzelając gola w debiucie w przegranym meczu z Finlandią 1:3. W sumie w kadrze zagrał 16 razy, był w reprezentacji na mistrzostwa Europy w 2008 roku, ale nie zagrał w żadnym spotkaniu. Ciągle, mimo 38 lat jest czynnym zawodnikiem. Występuje w trzecioligowej Lechii Zielona Góra.

Kamil Jóźwiak (Junior Zbąszynek) Pomocnik, rocznik 1998. Urodził się w Międzyrzeczu, ale pochodzi ze Zbąszynka. Wychowywał się w miejscowym Juniorze, skąd przeszedł najpierw do UKP Zielona Góra, a następnie z niej do Lecha Poznań. To z niego trafił do reprezentacji Polski seniorów. Dziś jest zawodnikiem angielskiego Derby w Championship. Tomasz Kędziora (UKP Zielona Góra) Obrońca (rocznik 1994). Urodził się w Sulechowie, ale pierwsze piłkarskie kroki już jako kilkulatek stawiał w UKP Zielona Góra. Z UKP trafił do kadry U 16 i grał we wszystkich kolejnych reprezentacjach młodzieżowych do U 21. Już jako 17-latek w 2011 został dostrzeżony przez działaczy Lecha Poznań i został zawodnikiem tego klubu. Rok później zadebiutował w ekstraklasie. Stał się podstawowym zawodnikiem i filarem obrony. W reprezentacji Polski zadebiutował w 2017 w przegranym 0:1 towarzyskim meczu z Meksykiem w Gdańsku. Zaliczył dotąd 11 spotkań. W roku debiutu w kadrze trafił do ukraińskiego Dynama Kijów. Dziś jest zawodnikiem tego klubu.

Dawid Kownacki (Stilon Gorzów) Rocznik 1997, napastnik. Pochodzi z Murzynowa koło Skwierzyny. Zaczynał w Gorzowie w ówczesnym GKP, wcześniejszym i dzisiejszym Stilonie. Już na samym początku swojej piłkarskiej drogi przeszedł do akademii Lecha Poznań. Tam pokonał wszystkie szczeble i od 2013 roku grał w ekstraklasowej drużynie. W 2017 przeszedł do Sampdorii Genua, skąd został wypożyczony do Fortuny Duesseldorf. Grał w kolejnych młodzieżowych reprezentacjach i już jako zawodnik zespołu U21, w którym występował w ostatnich mistrzostwach Europy w tej kategorii, zaliczył mecze w kadrze narodowej seniorów. O ile jego kariera nadal się będzie rozwijać w przyszłości, może być ważnym ogniwem reprezentacji. Ciągle jest zawodnikiem Fortuny Duesseldorf z 2. Bundesligi.

Dariusz Kubicki (Meblarz Nowe Miasteczko) Rocznik 1963, obrońca. Zaczynał w Meblarzu Nowe Miasteczko, ale jego talent szybko odkryli działacze Zastalu Zielona Góra (późniejszej Lechii), gdzie zadebiutował już jako 16-latek. Po dwóch sezonach przeszedł do pierwszoligowej (dzisiejsza ekstraklasa) Stali Mielec. Stamtąd po dwóch sezonach przeszedł do warszawskiej Legii, gdzie grał, aż osiem lat. Potem wyjechał na Wyspy Brytyjskie. Występował w Aston Villi, FC Sunderland, Wolverhampton Wanderers, wreszcie na koniec, w grających w niższych ligach Tranmere Rovers, Carlisle United i FC Darlington. Został trenerem. Prowadził między innymi warszawską Legię i Polonię, Górnika Łęczna, Lechię Gdańsk, a ostatnio Olimpię Grudziądz. W kadrze zadebiutował w 1982 roku, był uczestnikiem mistrzostw świata w Meksyku w 1986 roku. Zaliczył w reprezentacji 46 spotkań, strzelił jednego gola. Kontynuuje karierę trenerską oraz występuje jako telewizyjny ekspert w Polsacie Sport.

Andrzej Lesiak (Sparta Grabik) Rocznik 1966, pomocnik. Pierwsze kroki stawiał w rodzinnym Grabiku. Potem grał w Fadomie Nowogród Bobrzański. Stamtąd dość późno, bo wielu 25 lat przeszedł do ekstraklasowego GKS-u Katowice. Tam stał się podstawowym zawodnikiem i trafił do reprezentacji Polski. Potem wyjechał do Austrii, gdzie grał w czołowych klubach Austrii Salzburg, Rapidzie Wieden i SV Ried. W reprezentacji Polski zagrał w18 spotkaniach, strzelając jednego gola. Obecnie jest trenerem. Mariusz Liberda (Promień Żary) Bramkarz, rocznik 1976. Zadebiutował w klubie z rodzinnego miasta, Promieniu. Stamtąd jako 20-latek przeszedł do Polonii Warszawa, gdzie grał przez pięć sezonów. Występował też w Groclinie Grodzisk Wlkp. i w Zagłębiu Lubin. W latach 2002-2003 trzykrotnie zagrał w reprezentacji Polski. Obecnie jest trenerem bramkarzy.

Józef Młynarczyk (Astra Nowa Sól) Bramkarz, rocznik 1953. Wychowanek Astry Nowa Sól, potem grał w Polonii (następnie Dozamet, dziś Arka). Wypatrzył go Antoni Piechniczek, trener grającego wówczas w drugiej lidze BKS-u Bielsko Biała. Grał tam trzy sezony, a kiedy Piechniczek został trenerem pierwszoligowej (dzisiejsza ekstraklasa) Odry Opole ściągnął go do swego obecnego klubu. Potem grał w Widzewie Łódź zdobywając z nim dwa tytuły mistrzowskie i mając sukcesy w pucharach (półfinał Pucharu Europy w 1983 roku). Podpisał kontrakt z francuską Bastią. Po dwóch latach przeniósł się do FC Porto, zostając jednym z najlepszych zawodników w historii tego klubu. W 1987 wywalczył z FC Porto Puchar Europy jako drugi obok Zbigniewa Bońka Polak. W reprezentacji debiutował w 1979 roku w meczu przeciwko Tunezji, ostatnim jego meczem był przegrany w Guadalajarze pojedynek z Brazylią w meksykańskich mistrzostwach świata w 1986 roku. Był ważną postacią zespołu, który w 1982 roku w Hiszpanii zajął trzecie miejsce w finale mistrzostw świata. Łącznie w kadrze narodowej rozegrał 42 spotkania. Dziś jest biznesmenem.

Maciej Murawski (Zryw Zielona Góra) Obrońca, rocznik 1974. Zaczynał w Zrywie. Jako 18-latek przeszedł do drugoligowej wówczas Ślęzy Wrocław. Potem grał w Polonii Bytom, Lechu Poznań i przez cztery lata (1998 - 2002) w Legii Warszawa. W tym czasie zadebiutował w reprezentacji Polski. Zagrał w niej sześć razy, był uczestnikiem mistrzostw świata w Japonii i Korei w 2002 roku. Potem grał w niemieckiej Arminii Bielefeld oraz w greckich Arisie Saloniki i Apollonie Kalamarias. Jako trener zadebiutował w Lechii Zielona Góra, którą utrzymał w drugiej lidze potem prowadził Zawiszę Bydgoszcz. Obecnie jest szefem Akademii Piłkarskiej w Zielonej Górze i prezesem zielonogórskiej Lechii oraz komentatorem w stacji Canal +.

Andrzej Niedzielan (Promień Żary) Napastnik, rocznik 1979. Debiutował jako nastolatek w seniorskiej ekipie Promienia. Potem został zawodnikiem Zagłębia Lubin. Tam jednak nie dostrzeżono jego talentu i był wypożyczany do drugoligowych Odry Opole i Chrobrego Głogów. Potem został zawodnikiem Górnika Zabrze, a kiedy jesienią 2002 roku w 14 meczach strzelił 15 goli stał się czołowym snajperem ekstraklasy i przeszedł do Dyskobolii Grodzisk Wlkp. Następnie kontynuował karierę w Holandii w NEC Nijmegen. Po czterech sezonach trafił do Wisły Kraków. Grał też w Ruchu Chorzów, Koronie Kielce i Cracovii Kraków. W kadrze zadebiutował w 2002 roku w meczu z Danią w Kopenhadze. W sumie zaliczył 19 spotkań, strzelając pięć goli. Dziś prowadzi akademię piłkarską i jest komentatorem w Polsacie.

Grzegorz Wojtkowiak (Celuloza Kostrzyn) Obrońca, rocznik 1984. Zaczynał w Celulozie, skąd jako 19-latek przeszedł do Amiki Wronki. Po trzech sezonach przeszedł do Lecha Poznań i stał się jego podstawowym zawodnikiem. Dwa lata spędził w niemieckim TSV 1890 Monachium. Do polskiej ekstraklasy wrócił do Lechii Gdańsk. W reprezentacji Polski w latach 2008-2014 zagrał 23 razy. Dziś jest zawodnikiem Lecha II Poznań w drugiej lidze. Tymoteusz Puchacz (Santos Świebodzin) Obrońca, rocznik 1999. Pochodzi z niewielkiej miejscowości Chociule pod Świebodzinem. Jako chłopiec grał w Pogoni Świebodzin, później w UKP Zielona Góra, a następnie trafił do Akademii Lecha Poznań. W dorosłym "Kolejorzu" zadebiutował w maju 2017 roku. Kolejne sezony spędził na wypożyczeniu w Zagłębiu Sosnowiec i GKS Katowice. Po powrocie do Lecha wywalczył sobie miejsce w pierwszej drużynie, z którą sięgnął po srebrny medal mistrzostw Polski i zagrał w fazie grupowej Ligi Europy. W najbliższym sezonie będzie już piłkarzem Unionu Berlin. Ale to dopiero po mistrzostwach Europy...

