Protest rolników może w środę sparaliżować ruch w Gorzowie

- Protest spowoduje spore utrudnienia, dlatego do dyspozycji kierowców są policjanci. W wielu miejscach może być wyłączona sygnalizacja świetlna. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia funkcjonariuszy – informuje kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. - Trzeba mieć świadomość, że objazdy mają określoną przepustowość i przejazd przez miasto będzie znacznie dłuższy, zwłaszcza w godzinach szczytu. Zachęcamy do jazdy trasami alternatywnymi, a przede wszystkim do tego, by korzystać z komunikacji miejskiej – dodaje.