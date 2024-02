Protest rolników w Zielonej Górze. Centrum miasta zablokowało blisko 250 ciągników. - To nie koniec - zapowiada Rafał Nieżurbida

– Protestujemy przeciwko Zielonemu Ładowi, który niszczy nas, jako producentów rolnych oraz przeciw dzikiemu importowi z Ukrainy, tej złej żywności, ponieważ my nad naszą bardzo pracujemy, żeby była zdrowa. A dzisiaj można wjechać z wszystkim do Polski bez jakiekolwiek kontroli jakości tych towarów – uważa Rafał Nieżurbida. – Liczmy, że Zielony Ład to jest kwestia kilku dni, kiedy to brzemię z nas zdejmą. A jeśli chodzi o import ze Wschodu, bo to nie jest tylko ukraińskie zboże, jemy rosyjską pszenicę i konsumenci muszą o tym wiedzieć.