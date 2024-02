Zajrzą do każdego gniazda! Szykuje się wielki spis bocianów. Potrzebni są wolontariusze (b), PAP

Ruszyły przygotowania do międzynarodowego liczenia bocianów białych, które odbywa się co 10 lat. Naukowcy i przyrodnicy werbują wolontariuszy, którzy zajrzą do gniazd we wszystkich gminach w Polsce, także w Lubuskiem.