W piątek w Lubuskiem protestowały setki rolników. Drogi w regionie są już przejezdne

W Gorzowie rolnicy zgromadzili się na stacji paliw przy południowym węźle drogi S3 Jarosław Miłkowski

GODZ. 10.39 - W ZIELONEJ GÓRZE ZAPOWIADANE SĄ UTRUDNIENIA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Do Zielonej Góry przyjedzie ok. 100 pojazdów rolniczych. Ciągniki wjadą do samego centrum miasta. Kierowcy i pasażerowie autobusów miejskich mogą spodziewać się sporych utrudnień. Protest potrwa od godz. 13.00 do 15.00.

W związku z tym, że rolnicy wcześniej będą gromadzić się na parkingu przy ul. Wrocławskiej, Zakład Komunikacji Miejskiej przewiduje utrudnienia dla swoich pasażerów już od godz. 11.

Autobusy kursujące ulicami Wrocławską, Konstytucji 3 Maja, Podgórną, Chrobrego, Bohaterów Westerplatte, Wojska Polskiego, Dąbrówki i Długą mogą przyjeżdżać na przystanki z opóźnieniem. Na pewien czas zostanie zamknięta ul. Bohaterów Westerplatte, wówczas z obsługi zostaną wyłączone przystanki Centrum.