Przebudowa Spichrzowej w Gorzowie rozpocznie się w maju. Plac budowy już przekazany

Jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć jedna z ważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych w mieście. Mowa o przebudowie ostatniego odcinka ul. Spichrzowej – pomiędzy skrzyżowaniem przy wjeździe na most a skrzyżowaniem z Hejmanowskiej. Ten fragment Spichrzowej to jedna z bardziej zniszczonych dróg w mieście. Spod cienkiej warstwy asfaltu wychodzi bowiem stara, położona jeszcze w niemieckich czasach miasta, kostka, pod którą są pewnie pozostałości po… murach miejskich.

Inwestycja ma obejmować także wymianę gazociągu i ciepłociągu. Najwięcej będzie jednak prac drogowych. Mają zacząć się one od skrzyżowania ulic: Spichrzowej, Nadbrzeżnej, Chrobrego i Mostowej. Przebudowa tej części miasta oznacza rewolucyjne zmiany w poruszaniu się zwłaszcza pieszych. Inwestycja zakłada bowiem budowę dwóch nowych przejść dla pieszych. Jedno z nich będzie biec wzdłuż wiaduktu będącego częścią estakady kolejowej. Pozwoli ono na łatwe przejście z jednej części bulwaru nadwarciańskiego na drugą. Drugie przejście ma zostać zbudowane przez ul. Nadbrzeżną. Dziś, idąc od strony Spichlerza przez most, by dostać się w okolice katedry, trzeba skręcić w ul. Wodną. Po zmianach będzie inaczej. Nowe przejście przez Nadbrzeżną będzie niejako przedłużeniem ciągu pieszego przez most. Będzie nim można przejść do nowego przejścia pomiędzy bulwarami.