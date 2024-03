Przy stoiskach ścisk i kolejki. Tłumy młodzieży na Gorzowskich Targach Edukacyjnych!

Jestem już praktycznie zdecydowana na czwarty ogólniak, bo szkoła ma fajne kierunki i jest tam bardzo przyjazna atmosfera, ale warto było zobaczyć, co do zaproponowania mają inne szkoły - mówi Wiktoria. - Ja stawiam na trzeci ogólniak, bo jest tam kierunek medyczny, który mnie interesuje - dodaje Lena. - Wybór szkoły średniej to jest bardzo trudna decyzja, bo przecież od tego zależy nasza przyszłość, więc to wiąże się ze sporym stresem, ale dzisiaj mogliśmy poznać uczniów i nauczycieli, dowiedzieć się, jak od kuchni ta nauka wygląda, więc na pewno to ułatwi wybór - mówi Marysia.