Szkoły średnie w Gorzowie zapraszają w swoje progi! Już szykują dni otwarte

Drzwi otwarte ułatwiają podjęcie jednego z przełomowych życiowych wyborów. Swobodna atmosfera daje możliwość poznania codziennego życia szkoły i takiego bezpośredniego kontaktu z miejscem oraz ludźmi, którzy je tworzą. Oczywiście mamy na swojej stronie internetowej zdjęcia czy filmiki obrazujące szkołę, ale takie dni otwarte to niepowtarzalna okazja, żeby na własne oczy zobaczyć, jak to naprawde wygląda, poczuć klimat i porozmawiać z uczniami, którzy dobrze znają codzienne życie szkoły - tłumaczy Hanna Mickiewicz-Kędziora. - Wielu uczniów jest zaangażowanych w to przedsięwzięcie i są to miedzy innymi nasi obecni pierwszoklasiści, którzy twierdzą, że kiedy rok temu sami musieli decydować o wyborze szkoły, to najbardziej przekonało ich właśnie to, co mówili o niej inni uczniowie - dodaje Anna Łapińska.