Rada miasta w Gorzowie będzie mniejsza. PO ma nowego szefa klubu

Wybory? To nie w Gorzowie! Wstąpienia nie będzie

W gminach do 20 tys. mieszkańców wakat zostaje uzupełniony w drodze wyborów uzupełniających, natomiast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców dochodzi do wstąpienia do rady kolejnego komisarza z listy. W Gorzowie w przypadku wakatu wprowadzane jest to drugie rozwiązanie. Tak w tej kadencji było po śmierci Grażyny Wojciechowskiej (zm. 3 stycznia 2022). W jej miejsce do rady weszła Katarzyna Szymczak.