Radni w Gorzowie zdecydowali: Będą wyższe podatki od nieruchomości

Od nowego roku gorzowianie zapłacą 0,95 zł/mkw. podatku mieszkalnego, a przedsiębiorcy 31,54 zł za każdy metr powierzchni zajmowanej w lokalu pod działalność gospodarczą.

To była jedna z najkrótszych sesji rady miasta w historii. W piątkowe popołudnie gorzowscy radni spotkali się, by zająć się tylko jednym projektem – uchwałą o podniesieniu podatków od nieruchomości. Z jej przyjęciem uwinęli się w niecały kwadrans.

Wyższe podatki miały zostać przegłosowane pod koniec października. Wtedy jednak radni zaprotestowali przeciwko temu, by poszły one w górę aż o 15 proc., a projekt uchwały został nawet zdjęty z porządku obrad. Teraz musiał jednak powrócić.

Podatki w Gorzowie. Nie każdy udźwignie podwyżkę?

- To jest taki punkt, który dotyczy bogatych i biednych, ale bogaci mało odczują podniesienie podatków, natomiast biedni to odczują. Dlaczego? Oni mają domy wybudowane w latach 70. czy 80., chcą w nich umierać i dla nich każde podniesienie podatków to jest dramat. Takich domów w Gorzowie są setki – mówił radny Jerzy Synowiec z PO. - Ja sobie dam radę, ale widzę, że moi sąsiedzi nie dają sobie rady, dlatego pomyślmy o tym, czy można tak bezkarnie podnosić podatki – dodawał.

- Ja zawsze głosowałem przeciwko podniesieniu podatków. Dlatego zastanawiam się skąd ta zmiana u pana radnego Synowca – „wbijał szpilkę” radny Sebastian Pieńkowski z PiS.

Podatki w Gorzowie. Kto zagłosował za, a kto przeciw?

Oba kluby solidarnie jednak nie zagłosowały za wzrostem podatków. Radni PO zagłosowali przeciw, radni PiS-u wstrzymali się od głosu. Uchwałę poparli jednak radni prezydenckiego Gorzów Plus oraz Polski 2050. Dwanaście głosów za, siedem przeciw i cztery wstrzymujące się spowodowały, ze uchwała została przyjęta. Od nowego roku podatek za mieszkanie wzrośnie więc z 0,86 zł do 0,95 zł/mkw. (w pierwotnej wersji miało to być 1,15 zł). Jeśli natomiast chodzi o podatek od lokali zajętych pod działalność gospodarczą, to wzrośnie on z 28,67 zł do 31,54 zł/mkw. (wcześniejsza propozycja to było 33,10 zł). Podatki wzrosną więc o 10 proc.

- Te 10 proc. pozwoli zabezpieczyć przynajmniej najpilniejsze wydatki – mówiła nam po zakończeniu sesji Agnieszka Kaczmarek, skarbnik miasta. Dziś wpływy z podatków od nieruchomości wynoszą około 120 mln zł. Podwyżka w zaakceptowanych stawkach da wzrost przychodów do miasta o 9,1 mln zł więcej (pierwotnie miał to być wzrost o 15 mln zł).

Czy mniejsze wpływy z podatków mogą skutkować czymś negatywnym?

- Trudno powiedzieć, co ucierpi. Potrzeb jest bardzo dużo. Potrzeb obligatoryjnych jest bardzo dużo. Są też potrzeby fakultatywne, więc na pewno odbędzie się to na pewnych zadaniach fakultatywnych. Tak będziemy starali się realizować te zadania, żeby mimo wszystko nie było to odczuwalne – mówiła nam skarbnik miasta. Dlaczego właściwie magistrat podniósł podatki? Wynikało to z określenia wyższych stawek maksymalnych przez ministerstwo finansów. Czytaj również:

