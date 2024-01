"Reaguj, nie bądź obojętny!". Zima to trudny czas, sprawdź gdzie zadzwonić aby uzyskali pomoc i dach nad głową

-Jeżeli widzicie Państwo taką osobę, która w godzinach wieczornych przebywa, śpi na ławce czy na przystanku, a nie możecie sami pomóc takiej osobie, to prosimy o informację do Służb Ratunkowych, do Policji pod numerem 112 – apeluje Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze

Pomimo że w Zielonej Górze istnieją instytucje, które pomagają przetrwać zimę osobom bezdomnym, to większość z nich postanawia zostać w miejscach, w których ciężko doszukać się namiastki ciepła i bezpieczeństwa. W wielu przypadkach podyktowane jest to wstydem, poczuciem wykluczenia czy chorobami takimi jak uzależnienie od alkoholu. W większości noclegowni wymagane jest jednak zachowanie całkowitej trzeźwości.

Trwają patrole

Współpraca Policji z Noclegownią

Policjanci informują, że zapewniają pomoc i transport, kiedy bezdomni znajdują się w niebezpieczeństwie, bo współpracują zielonogórską noclegownią. Ich wspólne działania to nie tylko wizyty w miejscach, gdzie osoby bezdomne przebywają, pomoc uzyskaniu schronienia, posiłków czy opieki zdrowotnej. To także przeciwdziałanie stygmatyzacji, która ma zapewnić wparcie bezdomnym i zachęcić ich do samodzielnego udania się do bezpiecznej instytucji.

-Bez względu na to czy będziemy posiadać wolne miejsca, czy nie, zawsze przyjmiemy osoby potrzebujące schronienia — mówi Bartosz Sulczewski, dyrektor Noclegowni w Zielonej Górze