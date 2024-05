Remont kolejnego węzła na autostradzie A2 w Lubuskiem. Tym razem na wysokości Trzciela

Nie zjedziesz z autostrady A2

Dla kierowców oznacza to brak możliwości zjechanie z autostrady w tym miejsc i konieczność korzystania z objazdów.

Spółka Autostrada Wielkopolska II, która jest odpowiedzialna za utrzymanie autostrady A2 od Świecka do Konina, rozpoczęła prace modernizacyjne na węźle Trzciel. Etap pierwszy remontu rozpoczął się 6 maja i będzie polegał na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni na drogach zjazdowych z autostrady.

Jak zmieniła się organizacja ruchu?

Dla kierowców jadących od strony Świecka objazd prowadzi przez węzeł Jordanowo i drogę ekspresową S3 do węzła Świebodzin Północ. Na węźle Świebodzin Północ należy zjechać na drogę krajową nr 92 w kierunku Trzciela.

Kierowcy jadący od strony Świecka i chcący zjechać w kierunku Zbąszynia, powinni skorzystać z objazdu prowadzącego przez węzeł Jordanowo, drogę ekspresową S3 do węzła Świebodzin Północ i dalej drogę krajową nr 92 do drogi powiatowej nr 1213F do Zbąszynia.

Objazd dla kierowców jadących od strony Świecka w kierunku Zbąszynia źródło: Autostrada Wielkopolska

Poznań - Trzciel

Dla kierowców podróżujących od strony Poznania wyznaczono objazd przez węzeł Nowy Tomyśl, drogę wojewódzką nr 305 do ronda w Miedzichowie, a potem drogą DK 92 do Trzciela.

Objazd dla kierowców jadących od strony Poznania w kierunku Trzciela źródło: Autostrada Wielkopolska

Poznań - Zbąszyń