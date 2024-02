Romeo i Julia jako motyw walentynek, mniej znane sonaty skrzypcowe i tłum znakomitych solistów. To bieżąca oferta obu lubuskch filharmonii

Kameralnie na skrzypce i fortepian

W piątek (9.02) o godz. 19 w Filharmonii Gorzowskiej, w ramach koncertu kameralnego „Nieskończony czas sonat”, zostaną zaprezentowane mniej znane sonaty skrzypcowe. W rolę solistów wcielą się Miłosz Wieliński – skrzypce oraz Łukasz Chrzęszczyk – fortepian. Jako pierwsza zabrzmi Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 9 - Karola Szymanowskiego. Młody Karol Szymanowski dedykował jedyną w swoim dorobku sonatę skrzypcową szkolnemu koledze - Bronisławowi Gromadzkiemu. Następnie zostanie wykonana “Post scriptum – Sonata na skrzypce i fortepian” - Valentina Silvestrova. To ukraiński kompozytor, który w 1963 roku ukończył Konserwatorium Kijowskie, gdzie studiował kompozycję u Borysa Latoszynskiego. W połowie lat sześćdziesiątych XX w., stał się on słynnym kompozytorem kierunku awangardowego, korzystając z techniki dodekafonicznej, aleatorycznej i sonorystycznej. Na koniec, soliści wykonają sonatę A-dur na skrzypce i fortepian - Césara Francka.

Koncert na gitarę basową

W Filharmonii Zielonogórskiej natomiast, także w piątek, swoje talenty zaprezentują soliści, na co dzień pracujący w orkiestrze FZ. Będą to: Karolina Maszk-Mogiła (flet), Michał Mogiła (rożek angielski), Adam Męczywór (fagot), Anna Blum oraz Joel von Lerber (harfa), Dariusz Pogłud (gitara basowa), Agnieszka Wierzbicka (flet), Przemysław Sidor (trąbka), Bronisław Krzystek – klarnet i Jarosław Podsiadlik. Zabrzmią m.in. „Koncert na fagot” Nino Roty, „Trzy miniatury na gitarę basową i orkiestrę smyczkową” – Dariusza Pogłuda czy „Koncert As-dur na trąbkę i orkiestrę” - Arama Arutuniana. Orkiestrę poprowadzi Paweł Kotla. Ukończył klasę skrzypiec w Liceum Muzycznym w Poznaniu, zaś dyrygenturę symfoniczno-operową studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie. Naukę kontynuował podczas studiów podyplomowych w zakresie muzykologii i praktyki wykonawczej na Wydziale Muzycznym Uniwersytetu w Oksfordzie, uzyskując tytuł Master of Studies. Swoje umiejętności doskonalił na międzynarodowych kursach muzycznych w Wiedniu, Siennie, Innsbrucku i Bressanone.