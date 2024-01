Dynamiczny "Wilhelm Tell", klasyczne mozartowskie skrzypce oraz czeska w brzmieniu symfonia. Za nami koncert w Filharmonii Zielonogórskiej

Małżeński dialog

Koncert rozpoczął się dość znaną uwerturą do opery "Wilhelm Tell" - Gioacchino Rossiniego. Na jej początku grają same wiolonczele w kilku głosach. Kolejna, także spokojna część należy do fletu i rożka angielskiego. Na tych instrumentach swoje mocno melodyczne partie w formie dialogu zagrali Karolina Maszk-Mogiła (flet) oraz Michał Mogiła (obój altowy - rożek) - prywatnie orkiestrowe małżeństwo. Uwertura kończy się, najbardziej chyba znaną częścią kojarzoną z końskim galopem. Tu swoje umiejętności mogły pokazać przede wszystkim instrumenty dęte blaszane.

Premiera opery miała miejsce w 1829 r. i była to ostatnia z trzydziestu dziewięciu oper Rossiniego, który następnie przeszedł na częściową emeryturę (w dalszym ciągu komponował kantaty, muzykę sakralną i świecką muzykę wokalną).