Rozbity Śląsk Wrocław! Koszykarze Stelmetu Enei BC Zielona Góra znów triumfują

Śląsk Wrocław: doświadczenie z młodością

Wrocławianie świetnie zainaugurowali sezon Energa Basket Ligi. W pierwszym domowym spotkaniu rozgromili Eneę Astorię Bydgoszcz 90:66. Trener Oliver Vidin rozpoczął swój drugi sezon pracy w Śląsku i wydaje się, że zbudował bardzo ciekawy skład. Szczególnie jeżeli chodzi o obcokrajowców. Dwa dni przed spotkaniem do zespołu naszych rywali dołączył niski skrzydłowy 30-letni Ivan Ramljak. To reprezentant Chorwacji i trzykrotny mistrz tego kraju. Również trzy razy zdobywał mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. Jeżeli chodzi o polską rotację, to najbardziej doświadczonym graczem WKS-u jest Michał Gabiński. Obok niego wrocławianie postawili przede wszystkim na młodzież, która już w pierwszej kolejce otrzymała sporo minut.