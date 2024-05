Rozmowa z Anną Januszkiewicz, pierwszą kobietą na stanowisku starosty powiatu krośnieńskiego

Rozmawialiśmy z nowym starostą i zapytaliśmy A. Januszkiewicz między innymi o to, jakie ma plany.

Rozmowa ze starostą krośnieńskim, Anną Januszkiewicz

Od ilu lat pracuje Pani w samorządzie? Jestem pracownikiem samorządowym z 18-letnim stażem. W 2006 r. zostałam zatrudniona w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, gdzie przeszłam wszystkie stopnie awansu zawodowego. Od 2011 r. pracowałam jako Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego, z którym pozyskałam kilkadziesiąt mln zł dofinansowania na inwestycje zmieniające oblicze Ziemi Krośnieńskiej. Przez pół roku pełniłam również funkcję Rzecznika Prasowego krośnieńskiego magistratu. Jestem ponadto koordynatorką porozumienia Krośnieński Obszar Funkcjonalny skupiającego wszystkie samorządy z terenu powiatu krośnieńskiego, w ramach którego zrealizujemy projekty z dofinansowaniem sięgającym 45 mln zł. W 2018 r. zadebiutowałam jako Radna Powiatu Krośnieńskiego i przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, którą to funkcję pełniłam przez całą minioną kadencję.

Czy traktujesz nominacje na stanowisko starosty powiatu krośnieńskiego, jako ukoronowanie wieloletniej pracy?

To dla mnie przede wszystkim wielki zaszczyt i przywilej, który traktuję nie tylko jako wyzwanie, lecz także jako ogromną odpowiedzialność. Dziękuję Państwu Radnym za okazane zaufanie oraz za wybór mnie na to stanowisko, a wyborcom z Gminy Krosno Odrzańskie za rekordowe poparcie na poziomie ponad 21 proc. Odbieram je z jednej strony jako pewnego rodzaju ocenę mojej dotychczasowej działalności zawodowej, z drugiej zaś jako zobowiązanie do ciężkiej pracy, której się nie boję.