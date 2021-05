Są wyniki sekcji zwłok drugiego z zaginionych nastolatków z Ledna. Sprawa zostaje zamknięta

Poszukiwania trwały siedem dni i była to jedna z największych akcji poszukiwawczych w historii województwa lubuskiego. Zaangażowano ogromne siły i środki, wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w poszukiwaniach brało udział mnóstwo osób. Wszyscy liczyli na to, że uda się znaleźć chłopców całych i zdrowych. Finał poszukiwań był jednak tragiczny...

Przypomnijmy, że w poniedziałek (10 maja) w Lednie dwóch nastolatków (13-latek i 15-latek) nie wróciło do swoich domów. Tego samego dnia rozpoczęły się poszukiwania chłopców. Najpierw szukali ich członkowie rodziny oraz mieszkańcy. Później ruszyły poszukiwania na wielką skalę, w której brali udział m.in. policjanci, strażacy, żołnierze, wolontariusze.

Tragiczny finał poszukiwań nastolatków z Ledna. To był nieszczęśliwy wypadek?

W piątek, 14 maja w okolicach Osiecznicy (gmina Krosno Odrzańskie), na terenie wojskowym wyłowiono z Odry ciało chłopca. Jak się później okazało, był to 13-letni zaginiony z Ledna. Prowadzone na Odrze w Lednie działania doprowadziły policję do odnalezienia ciała kolejnego chłopca dwa dni później. Potwierdziło się najgorsze. Były to zwłoki zaginionego 15-letniego Marka.