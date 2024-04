Startujemy! Falubaz Zielona Góra znów w elicie. Czy „Myszy” utrzymają PGE Ekstraligę?

Przypomnijmy, zielonogórscy żużlowcy zdominowali ubiegłoroczne rozgrywki I ligi i bez porażki awansowali do PGE Ekstraligi. To powrót po dwuletniej przerwie. W Zielonej Górze nikt nie ukrywa, że celem numer jeden w sezonie 2024 jest utrzymanie. Aby móc zrealizować te założenia, zbudowany został zespół, który daje nadzieje na dobry start w elicie. Z Lublina do Zielonej Góry trafił Jarosław Hampel, a z Wrocławia młodszy z braci Pawlickich – Piotr. Z rocznego wypożyczenia powrócił Czech Jan Kvech. Do tego juniorzy Krzysztof Sadurski i Oskar Hurysz. Z ubiegłorocznego zestawienia pozostali Przemysław Pawlicki i Rasmus Jensen.