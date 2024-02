Sytuacja w Krzeszycach jest tragiczna. Woda zalewa pola rolników. W sprawę zaangażował się wojewoda lubuski

- Mamy nadzieję, że Wody Polskie przystąpią natychmiast do ich udrożnienia, tym bardziej że na terenie gminy Słońsk wszystkie kanały zostały już udrożnione na przełomie 2023 i 2024 roku. Przepompownie w Słońsku, Lemierzycach i Okszy pracują całą dobę - podkreśla włodarz.

O sprawie poinformowany został wojewoda lubuski. Przedstawiono mu, jak zła jest sytuacja na terenie gminy Krzeszyce. Wskazano, co jest powodem takiego stanu rzeczy.

Stwierdzono jasno, że z powodu wysokiego poziomu wód i stanu urządzeń melioracyjnych i wałów przeciwpowodziowych działalność rolnicza na terenie gminy Krzeszyce jest zagrożona.

Sytuacja w gminie Krzeszyce jest tragiczna. Woda zalewa pola, wały są w złym stanie. mat. wójta Stanisława Peczkajtisa

W związku z tym wojewoda Marek Cebula wystosował pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pisze w nim, że z powodu trudnej sytuacji hydrologicznej w Lubuskiem, docierają do niego informacje o ciężkiej sytuacji lokalnych rolników, a jedną z najbardziej zagrożonych gmin są Krzeszyce, gdzie stojąca na polach woda powoduje wymoknięcie zasianych ozimin, co doprowadzi do utraty plonów.