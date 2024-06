Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego stypendystami ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Krzysztof Mądrawski

Marek Kużdowicz

Marek Kużdowicz jest studentem II roku studiów II stopnia na kierunku logistyka na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Student otrzymał wyróżnienie ministra nauki za osiągnięcia naukowe, m.in. za:

- autorstwo rozdziału pt. Pomiar skuteczności procesu sprzedaży w łańcuchu dostaw w monografii naukowej Współczesne trendy w logistyce. Logistyka w turbulentnym otoczeniu (ISBN:978-83-944672-4-1),

- autorstwo rozdziału pt. Ocena efektywności procesu sprzedaży w przedsiębiorstwie usług transportowych w monografii naukowej Współczesne trendy w logistyce. Procesy logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (ISBN:978-83-944672-5-8),

- autorstwo rozdziału pt. Zastosowanie metody scenariuszowej w ocenie procesu sprzedaży usług logistycznych w monografii naukowej Współczesne trendy w logistyce. Procesy logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (ISBN:978-83-944672-5-8),

- autorstwo referatu pt. How to measure the effectiveness and efficiency of the sales process? wygłoszonego w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej 6th International Student Scientific Conference mŠVOK 2023 within the 4th Logistics Days in Zielona Góra,

- Nagroda Dziekana ‘Dean’s Award’ za najlepsze wystąpienie podczas konferencji 6th International Student Scientific Conference mŠVOK 2023 within 4th Logistics Days in Zielona Góra.