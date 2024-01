Studniówka CKZiU "Elektryk" z Nowej Soli. Zobaczcie jak uczniowie bawili się na studniówce w Zielonej Górze

– W tej grupie było sporo chętnych. Wstępnie było chętnych ponad 50 par. Z różnych przyczyn pary rezygnowały i zostały 33 pary. W tym roku to bardzo dużo zainteresowanych tym tańcem. To młodzież bardzo zdolna i chętna do nauki. Zależało im, żeby jak najczęściej się spotykać na próbach. Są ambitni – zapewnia Marlena Kochańska, nauczyciel wychowania fizycznego w nowosolskim „Elektryk”.