Fala zmian w handlu w Nowej Soli. Firma buduje swój trzeci park handlowy w tym mieście. Nie każdemu się podoba

Handel w Nowej Soli. Buduje się nowe miejsce

– Czy my naprawdę chcemy uśmiercić centrum miasta, które już przeraża swoją pustotą? – zapytała mama nastolatków, która zawodowo pracuje z młodzieżą. Nowosolanka wyjaśniła, że młodzi ludzie chcieliby galerii z prawdziwego zdarzenia, zadaszonej i z kinem. Dzisiaj jeżdżą do takiej Zielonej Górze albo Głogowie.

– Nie ma to, jak rujnować małych prywaciarzy galeriami. Zresztą widać już centrum miasta, jak wygląda odkąd powstały parki handlowe w tak bliskiej odległości – zauważyła pani Agnieszka.

– Cenimy te miejsca, które gwarantują nam wygodne życie i zaspokojenie naszych potrzeb. Te same sklepy w centrum handlowym, jak za wiaduktem nie robią wrażenia, ale obecność dużego obiektu handlowego na łące owszem. Wzmożony ruch samochodów, korki w okolicy, hałas. Na osiedlu Armii Krajowej brakuje przede wszystkim piekarni, warzywniaka i parkingów – napisała jedna z internautek.

"Ile razy kupujecie ubrania w centrum Nowej Soli?"

Inna nowosolanka zwróciła się do obrońców sklepów w centrum, aby powiedzieli, jak często robią zakupy ubraniowe w tych lokalach, a jak często jeżdżą kupić nowe spodnie/buty/kurtkę do Galerii Focus Mall w Zielonej Górze. Mieszkanka stwierdziła, że duża część lokali została zamknięta, nie przez złe rozgospodarowanie terenu pod usługi, a przez nienadążanie za duchem czasu, brak reklamy, aktywności w social mediach i własnej renomy.

Naturalna dezurbanizacja

Zdaniem pana Pawła, dezurbanizacja jest naturalnym procesem przeobrażania się miasta. – Trzeba znaleźć koncepcję na to jak zachęcić osoby z inicjatywą do inwestowania w centrum miasta. To się stanie, gdy młodsze pokolenia zaczną zasiedlać centrum, zaczną chcieć przeżywać, doświadczać czegoś nowego – wyjaśnił nowosolanin i zapowiedział, że wtedy dopiero powstaną restauracje, kawiarnie, punkty usługowe. – Zielona Góra w latach 90. i jej centrum, czy ówczesna Polska Wełna też nie stanowiły żadnej atrakcji. Dzisiaj jest inaczej – przyznał.