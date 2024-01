Stypendia dla studentów kierunków medycznych. Do tej pory województwo wydało na nie 10 mln zł

Od 2018 roku, kiedy to wprowadzono stypendia dla przyszłych lekarzy, województwo lubuskie wydało na ten cel – z czasem kierując także ofertę do pielęgniarek, położnych oraz dla studentów szkoleń podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii – blisko 10 milionów złotych. W tegorocznym budżecie zabezpieczono na ten cel 1,8 mln zł.

Stypendia dla studentów kierunków medycznych

Natomiast w przypadku stypendiów dla przyszłych pielęgniarek i położnych (to już piąty nabór) wpłynęło 87 wniosków. Stypendia w wysokości 1,2 tys. zł miesięcznie przyznano 30 osobom.

W ramach siódmego już naboru stypendialnego dla studentów kierunku lekarskiego wpłynęło 95 wniosków, stypendia przyznano 70 żakom. Jak poinformował członek zarządu województwa lubuskiego Grzegorz Potęga, stypendium to wynosi 2 tys. zł i będzie wypłacane przez 9 miesięcy.

Jeśli zaś chodzi o stypendia dla studentów szkoleń podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii, to zostaną one wypłacone po raz drugi. Wpłynęło 25 wniosków. Stypendia, czyli 1,5 tys. zł miesięcznie, wypłacane przez 9 miesięcy, otrzymało 22 studentów.

Anna Chinalska, przewodnicząca komisji zdrowia, rodziny i spraw społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego, podkreślała, że to finansowe wsparcie dla studentów jest bardzo ważne. Przypomniała Głównego Urzędu Statystycznego: w Lubuskiem 42 pielęgniarki przypadają na 10 tys. pacjentów, a np. w Lubelskim liczby te wynoszą: 68 pielęgniarek na 10 tys. pacjentów. W naszym województwie 9 położnych przypada na 10 tys. mieszkańców, a np. w województwie łódzkim: 17 położnych na 10 tys. pacjentów.

Stypendia pomagają w rozwoju

Jakub Wojtacha, student kierunku lekarskiego, zauważa, że jedno to studia, drugie to kursy i wyjazdy do innych ośrodków, a te właśnie są możliwe dzięki otrzymywanym stypendiom. Pieniądze pozwalają na dodatkowe aktywności, pozwalające dogłębnie poznać różne specjalizacje i podjąć właściwą decyzję.