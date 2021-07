Sulechów zagłębiem fotowoltaicznym? Rozpoczynają się kolejne projekty budowy farm. Dzięki nim powstaje nie tylko energia

Czas [racy instalacji szacowany jest na 30 lat

Inwestycja cieszy burmistrza Sulechowa, Wojciecha Sołtysa, to oznacza większe podatki spływające do gminy, ale także dobrze wpływa na jej wizerunek. Wszak to czysta energia, a dodatkowo ekologia, bo już w pierwszej farmie znalazły się łąki kwietne i pasieczysko...

Jak informuje na swoich stronach gmina Sulechów, łączna moc nowych farm fotowoltaicznych Polenergii wynosi 29 MWp. Planowana roczna produkcja to blisko 32 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 16 tysięcy rodzin. Dzięki realizacji projektów możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 28 tys. ton CO 2,24 ton SO 2, 28 ton NO X, 8 ton CO oraz blisko 2 ton pyłów zawieszonych. Czas pracy instalacji szacowany jest na 30 lat, co odpowiada skumulowanej produkcji na poziomie około 880 GWh. Harmonogram realizacji projektu FF Sulechów II przewiduje oddanie go do użytku jeszcze w 2021 roku. Projekty FF Sulechów III oraz FF Buk zostaną ukończone w pierwszej połowie 2022 roku.