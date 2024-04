Panattoni Park Sulechów III gotowy. To obiekt dla BestSecret – wiodącego europejskiego klubu zakupowego online

W pierwszej fazie projektu Panattoni Park Sulechów III wybudowano i oddano do użytku halę o powierzchni 90 000 m kw., dostosowaną specjalnie do potrzeb BestSecret.

Panattoni Park Sulechów III - firma BestSecret

Podwyższenie budynku i nie tylko...

Realizacja na miarę oczekiwań. Inwestycja w Sulechowie została dostosowana do specyficznych potrzeb BestSecret, co wymagało intensywnej współpracy na wszystkich etapach projektu.

– Skupiliśmy się na stworzeniu przestrzeni idealnie odpowiadającej wymaganiom dynamicznie rozwijającej się branży e-commerce. Kluczowe było dopasowanie obiektu do specyficznych wymagań operacyjnych BestSecret, co wymagało od obu stron otwartej komunikacji i elastyczności. W trakcie realizacji projektu Panattoni wprowadziło szereg indywidualnych zmian konstrukcyjnych i technologicznych, które były odpowiedzią na szczegółowe potrzeby klienta – od podwyższenia części budynku, przez adaptację pod wielopoziomowe „picktowers” magazynowe, które zapewniają maksymalizację przestrzeni i efektywność procesów logistycznych aż po uzyskanie odpowiednich zezwoleń i odstępstw administracyjnych – wyjaśnia Dorota Jagodzińska-Sasson.

Strefa relaksu, stojaki dla rowerów, ładowarki do aut elektrycznych

Deweloper zadbał także o dobrostan pracowników obiektu. W ogromnej powierzchni biurowej (13 000 m kw.) zwiększono dostęp do światła dziennego, a odpowiednią akustykę pomieszczeń skonsultowano ze specjalistą. Budynek jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Strefy relaksu przy wejściu do biura wyposażono w małą architekturę wykonaną ze zużytych turbin wiatrowych. Deweloper przygotował także infrastrukturę dla rowerzystów oraz punkty ładowania samochodów elektrycznych.

We współpracy z ekologiem zadbano o bioróżnorodność terenu inwestycji. Nasadzono drzewa takie jak lipa drobnolistna, klon, buk oraz rodzime krzewy (m.in. kalina, dereń, rokitnik). Łąka kwietna zostanie poszerzona do ponad tysiąca m kw. Przewidziano budki lęgowe dla ptaków i hotele dla owadów.