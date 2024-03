Święto Solan 2024. Jest data. Znamy gwiazdy. Na to święto, co roku czekają mieszkańcy Nowej Soli i powiatu

Święto Solan. Kiedy będą Dni Nowej Soli w 2024 roku?

Święto Solan to nazwa Dni Nowej Soli, święta, które co roku gromadzi młodszych i starszych mieszkańców miasta i powiatu. Przerwę w organizacji święta powodowała tylko pandemia koronawirusa. Miejscowi i goście spędzają czas na koncertach, jarmarku i stoiskach gastronomicznych, a na początek albo biorą udział w korowodzie, albo go oglądają, zajmując miejsca wzdłuż głównych ulic miasta.

W 2024 roku Święto Solan odbędzie się w dniach 14, 15 i 16 czerwca.