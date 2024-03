Oferty kulturalne na początek kwietnia. Wiosna z "Enejem", utwory Osieckiej i Krajewskiego, Orkiestra Dęta Zastal, Wiśniowy Sad, wystawy

Wielkanoc to taki magiczny czas w roku, kiedy przyroda budząca się ponownie do życia, uświadamia nam, że po każdym czasie głodu i chłodu przychodzą lepsze czasy. Minął nam zimowy kwartał i teraz na dobre rozgości się wiosna, a wraz z nią coraz to liczniejsze wydarzenia, także w plenerze. Zobaczmy co na najbliższe dni oferują nam zatem placówki kultury.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

W piątek (5.04) o godz. 19, w KCK „Kręgielnia” odbędzie się koncert „Osiecka z Krajewskim, czyli podróż sentymentalna”. Będzie to muzyczne spotkanie z poezją Agnieszki Osieckiej przystrojone muzyką Seweryna Krajewskiego. Zabrzmią utwory mniej znane, ale także największe przeboje tej znanej pary autorskiej np. „Kiedy mnie już nie będzie”, „Klucz do szczęścia” z albumu „Strofki”. Para artystów współpracowała ze sobą aż do śmierci Osieckiej w 1997 roku. Razem stworzyli dziesiątki utworów. Niektóre z nich jak: „Niech żyje bal” czy „Uciekaj moje serce” to kamienie milowe polskiej muzyki rozrywkowej. Wykonawcami wieczoru będą wokalista Piotr Piterski Huegel (zwany „szczecińskim Krajewskim”) oraz gitarzysta - Krzysztof Zaborniak. Zespół od 2008 roku propaguje twórczość „Czerwonych Gitar, Seweryna Krajewskiego oraz Krzysztofa Klenczona. Wstęp płatny.

GORZÓW

Dramat Czechowa W środę i czwartek (3.04 o godz. 12 i 4.04 o godz. 11) Teatr im. J. Osterwy zaprasza na spektakl „Wiśniowy sad” w reżyserii Jana Tomaszewicza. Autor tego dramatu z 1903 roku - Anton Czechow uchodził za wielkiego znawcę ludzkiej duszy, błyskotliwego obserwatora ludzkich przywar i śmiesznostek. „Wiśniowy sad” to jego ostatnia sztuka teatralna. Tematem utworu jest degradacja rosyjskiej szlachty i degeneracja ziemiaństwa. Spektakl ma klasyczną odsłonę, ze scenografią i kostiumami Krzysztofa Małachowskiego, które przeniosą widzów w realia przełomu XIX i XX wieku oraz w czasy współczesne. Widzowie poznają losy wdowy Raniewskiej, która po śmierci syna wyjechała za granicę z kochankiem, który ją porzucił i okradł. Obecnie, wraz z córką Anią, wraca do rodzinnego majątku, w którym rezyduje Gajew - jej brat. Majątek jest zadłużony, a jedyny sposób na wyjście z długów to rozparcelowanie starego – tytułowego - wiśniowego sadu, przylegającego do dworu, i sprzedanie go na działki budowlane. O muzykę zadbał Marek Zalewski. Wstęp płatny.

Siatkówka oczami artysty

W Miejskim Ośrodku Sztuki, można obejrzeć wystawę „Tie break”, której autorem jest poznański artysta Tomasz Drewicz. Ekspozycja dotyka obszaru sportu, a konkretnie gry w siatkówkę, wraz z kluczowymi elementami, takimi jak boisko czy siatka. Ukazuje również metaforyczne zderzenie się dwóch drużyn, dążących do stanu równowagi. W prezentowanej instalacji pole do gry wyznaczają białe rozłożone węże strażackie, a słupy utrzymujące siatkę to czerwone hydranty przeciwpożarowe. Nad całością czuwa podwójna szafka „trenerska”. Drewicz jest absolwentem Politechniki oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od roku 2009 pracuje na macierzystej uczelni – obecnie na stanowisku adiunkta w I Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych. Wstęp wolny.

ZIELONA GÓRA

Koncert wielkanocny Po obfitym posiłku, w drugim dniu Świąt Wielkanocnych czyli w tzw. "Lany Poniedziałek" (1.04) o godz. 17, warto nieco odpocząć przy dobrej muzyce, którą gwarantuje uznana zielonogórska Orkiestra Dęta "Zastal". To pierwszy w tym roku koncert, w ramach cyklu całorocznych działań edukacyjno-artystycznych, tego działającego od 1947 roku zespołu. W programie m.in. "Ave Verum Corpus" - W.A. Mozarta, "Ave Maria" F. Schuberta czy "Arioso" wg J.S. Bacha, muzyka klasyczna w lekkim opracowaniu i inne. Wydarzenie odbędzie się w kościele patronalnym Zielonej Góry - pw. św. Urbana I (koło Wieży Braniborskiej). W tym roku, począwszy już od 5 maja, zespół zagra także koncerty promenadowe w różnych miejscach miasta, także w wybranych sołectwach. Wstęp wolny.

Wiosenny koncert w Kawonie z „Enejem”

Zespół „Enej”, w piątek (5.04) o godz. 20 w Piwnicy Artystycznej „Kawon”, zagra koncert „Vesna”. Po dziewięciu latach od poprzedniej autorskiej płyty „Paparanoja”, muzycy nagrali kolejny album, którego premiera płyty zapowiadana jest na wiosnę bieżącego roku. „Enej” to znany polsko-ukraiński zespół muzyczny wykonujący muzykę z pogranicza folku, rocka, ska, punku i szeroko pojętej alternatywy ukraińskiej, założony w 2002 roku w Olsztynie, przez braci Piotra i Pawła Sołoduchów oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa. Muzycy od lat cieszą się, w pełni zasłużoną - ogromną popularnością. Szerszemu gronu słuchaczy Enej jest jednak znany od 2011 roku. Występując i wygrywając w programie „Must be the Music”, grupa lawinowo weszła na listy przebojów największych rozgłośni radiowych w Polsce. Od tego czasu, ich dorobek fonograficzny wzbogacił się o kilka płyt (m.in. „Idealny sen”, „Kolędy z pierwszą gwiazdą”, „A skiela wy?” „Folkhorod”, „Folorabel” czy „Ulice”), a zespół zdobył wiele nagród na festiwalach i zagrał już ponad 1200 koncertów w Polsce i za granicą. Dowodem uznania są także dziesiątki milionów odsłon na portalach, jak np.YouTube. Tytuł pi koncertu „Vesna” (Wiosna), nawiązuje do piątego, autorskiego albumu „Eneja”. Nowe piosenki posiadają oryginalne teksty, mocno rozbudowaną sekcję instrumentów dętych i typowe - folkowe brzemienia. Wstęp płatny.

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE

W tej rubryce piszemy krótko o wybranych, w tym - odleglejszych wydarzeniach

6.04 - Shandy & Eva /Festiwal Klan Machaliców i Przyjaciele, Piekarnia Cichej Kobiety, Zielona Góra,

6.04 – Koncert „Piotr Budniak Essential Group”, Jazz Club „Pod Filarami”, Gorzów,

11.04 – Koncert „NutkoSfera - CeZik dzieciom”, Kostrzyńskie Centrum Kultury,

12.04 – Koncert zespołu „Dom o zielonych progach”, Hydrozagadka ZOK – Zielona Góra,

13.04 – Koncert „Wójcik i Sarniak”, Kostrzyńskie Centrum Kultury,

13.04 – Koncert „Jazz Beatles/Imienowski Jazz Set”, Jazz Club Pod Filarami, Gorzów,

19.04 – Konkurs muzyki improwizowanej „Muizk Nva Lab”, Nowosolski Dom Kultury,

21.04 – Monodram muzyczny „Wiera”, Zielonogórski Ośrodek Kultury,

25.04 – Koncert Anity Lipnickiej „Śnienie”, Świebodziński Dom Kultury,

26.04 – Koncert na 45-lecie „Eleni”, Sulechowski Dom Kultury,

27.04 – Koncert Piotra Bukartyka, Kostrzyńskie Centrum Kultury, Kostrzyn nad Odrą,

28.04 – Koncert „Skolim – król latino”, Sulechowski Dom Kultury,

28.04 – Koncert „Humor i muzyka”, Zielonogórski Ośrodek Kultury, Zielona Góra,

5.05 – Koncert plenerowy Orkiestry Dętej Zastal, Amfiteatr przed Filharmonią, Zielona Góra,

10-12.05 – 6. Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa, Zielona Góra,

19.05 – II Sulechowski Przegląd Orkiestr Dętych, Sulechów,

25.05 – Miej czas na koncerty (Gorzowska Orkiestra Dęta i Błażej Król), Amfiteatr MCK, Gorzów Wlkp.,

31.05 – Koncert Arek Skolik Trio i Stanisława Soyki, Zajazd Kultury, Zielona Góra

1.06 – Koncert Martyny Jakubowicz, Zajazd Kultury, Zielona Góra,

1.06 – Jarmark Strzelecki, Stadion Miejski, Strzelce Krajeńskie,

6-9.06 – X. Kozzi Film Festival, Biblioteka Norwida, Zielona Góra,

7-8.06 – Bachanalia, Zielona Góra,

15.06 – II. Światowy Zlot Śmigłowców, Aeroklub Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra-Przylep,

15-16.06 – Rybobranie, Krosno Odrzańskie,

17.06 – III. Ogólnopolski Festiwal Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Na Przydrożku”, Wymiarki,

18-24.07 – Zlot Garbusów VW „Garbobranie”, WOSiR Drzonków, Zielona Góra,

5-11.08 – Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką, Żarski Dom Kultury,

26-27.08 – Festiwal Busker Bus, Zielona Góra

6-7.09 – Nocny Szlak Kulinarny, Gorzów,

7-15.09 – Dni Zielonej Góry „Winobranie”, Zielona Góra,

20-22.09 – Bachanalia Fantastyczne, Zielona Góra,

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!