Szalone skrzypce, muzyka od święta oraz edukacja dzieci i młodzieży w Filharmonii Gorzowskiej. Bardzo bogaty początek roku w tej placówce

Czardasz Vittoria Montiego

Coś dla młodszych

Z kolei od poniedziałku do czwartku (8-11.01) w godz. 9, 10 i 11.00, odbędą się kolejne zajęcia z popularnego cyklu Akademii Muzyki pt. „Muzyka od święta”.

Tym razem organizatorzy zachęcają do pozostania jeszcze chwilę w świątecznym nastroju, posłuchania najpiękniejszych kolęd z całego świata oraz do poszukania śladów Bożonarodzeniowej tradycji w muzyce klasycznej.

Dodatkowo - od 8 do 10.01 - ale popołudniami tj. o 16.30 i 17.30, w Filharmonii Gorzowskiej odbędą się spotkania dla mam w ciąży i rodziców z dziećmi do dwóch lat oraz do dwóch do czterech lat, z cyklu „Muzyczne raczkowanie”. Wstęp płatny.