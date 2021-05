Szymon Hołownia w Lubuskiem. Krytykował Zieloną Górę. Co mówił w Gorzowie?

Hołownia swoją wizytę w Lubuskiem - był też w Międzyrzeczu i Gorzowie - odbywał pod hasłem „Na zielonym szlaku”. W Gorzowie spotkał się z dziennikarzami i sympatykami w parku Słowiańskim, gdzie władze miasta wybudowały zbiornik retencyjny. - Retencja wody jest rzeczą wskazaną, potrzebną. Chcielibyśmy, by takich instalacji było jak najwięcej - mówił w północnej stolicy regionu Hołownia. Odnosił się też do wielu wycinek drzew w Gorzowie.

- Za pieniądze stracone na budowę tego parkingu można zbudować 25 km dróg dla rowerów. Można przeprojektować niemal sto przystanków autobusowych, tak by były bliższe i wygodniejsze dla mieszkańców. Ten parking to nie tylko koszty. Im więcej miejsc parkingowych w centrum, tym więcej tam samochodów, korków i smogu - mówił w czwartek 13 maja w Zielonej Górze lider ruchu 2050 Szymon Hołownia. W południowej stolicy województwa krytykował budowę parkingu przy Palmiarni.

Struktury w całym Lubuskiem

Jeśli nie będzie politycznego trzęsienia ziemi, wybory parlamentarne będą dopiero w 2023 r., a więc kampania wyborcza będzie za dwa lata. Jaki zatem cel ma Hołownia, odwiedzając Lubuskie?

- Teraz naszym celem jest, aby umocnić się w każdym powiecie, a Lubuskie jest jednym z tych województw, w którym struktury, choćby minimalne, mamy w każdym. Chcemy wykorzystać ten czas, by one rosły. Wyborów nie wygrywa się wtedy, gdy zostają one ogłoszone. Wybory wygrywa się wcześniej. Regionalne struktury są dla nas ważne. Lubuskie to okręg, w którym jest trzech senatorów - mówił nam Hołownia w Gorzowie. Jego ruch Polska 2050 przymierza się do tworzenia partii politycznej. - Robimy rozpoznanie i grupujemy ludzi, którzy chcieliby się do niej zapisać - mówił Hołownia.