Szynobus w Gubinie pod koniec przyszłego roku? Połączenia kolejowe miały wrócić w 2021 roku, ale konieczne są remonty na linii

Pociągi pasażerskie wrócą do Gubina, ale... dopiero w 2022 roku!

W zeszłym roku głośno było o szynobusie i uruchomienia przewozów osobowych w Gubinie. Nowe połączenia kolejowe miały ruszyć w 2021 roku. Planowano weekendowe kursy pociągów. Zbliża się czerwiec i pociągów nie ma. I w tym roku najpewniej ich nie będzie. A w przyszłym?

Pociągi osobowe ostatnio do Gubina zaglądają sporadycznie - przy okazji cyklicznych wycieczek organizowanych przez Polregio, które jednak odbywają się raz na rok lub pół roku. W zeszłym roku jednak ponownie odrodził się odwieczny temat, czyli szynobus w Gubinie, o którym mówi się... od kilkunastu lat! W 2020 roku burmistrz Gubina, Bartłomiej Bartczak mówił, że najwyższy czas dać ostateczną odpowiedź w kwestii osobowych połączeń kolejowych, które łączyłyby m.in. Zieloną Górę i Guben. Później zaczęły się rozmowy na temat możliwości uruchomienia pociągów, które przejeżdżałyby przez Gubin w weekendy. Pierwotnie planowano uruchomić te połączenia w tym roku.

Połączenia kolejowe wracają do Gubina... w 2022 roku Reaktywacja połączeń kolejowych w Gubinie są coraz bardziej realne, ale dopiero w 2022 roku! Pociągi pasażerskie łączące województwo lubuskie z Brandenburgią mają pojawić się w rozkładzie jazdy od grudnia 2022 roku. Tak jak mówiło się na początku, mają to być połączenia weekendowe, cztery kursy dziennie. To oznacza, że po 20 latach osobowe przewozy wróciłyby do miasta przygranicznego!

- Rozmowy trwają. Będziemy finansować koncepcję wspólnie z okolicznymi gminami oraz we współpracy z Niemcami, dotyczącą połączeń kolejowych - informuje burmistrz Gubina, B. Bartczak. W całym procesie bierze też udział spółka POLREGIO. - PKP ZLK podczas spotkania zorganizowanego z przedstawicielami Lubuskiego Zakładu POLREGIO poinformowało, że uruchomienie połączeń możliwe będzie najwcześniej od czerwca przyszłego roku - informuje rzecznik prasowy POLREGIO, Paweł Nijaki. - Jest to czas niezbędny do przystosowania przystanków i stacji w tym krawędzi peronowych do ruchu pociągów pasażerskich.

Ponadto Lubuski Zakład POLREGIO wystąpił z pismem do Spółki DB o zamówienie pociągów po stronie niemieckiej i DB takie zamówienia złożyło. - Niestety my takich zamówień obecnie złożyć nie możemy, ponieważ wszystkie stacje i przystanki na linii 358 na odcinku Czerwieńsk - Gubin są nie przystosowane do obsługi podróżnych - dodaje P. Nijaki. - Zamówienie możliwe będzie w momencie, gdy PKP ZLK przystosuje krawędzie peronowe, a stacje i przystanki zostaną wprowadzone do systemu w ruchu pasażerskim.

Remonty na liniach nawet do 2028 roku? Zapytaliśmy również w Polskich Liniach Kolejowych o remonty na linii obejmującej m.in. Gubin. - Dla zwiększenia dostępu do kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. analizują możliwości prac na linii między Czerwieńskiem a Gubinem - mówi Radosław Śledziński z zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Linia zapewnia obecnie bezpieczny ruch pociągów towarowych. Wznowienie przejazdów pasażerskich wymagałoby m.in. modernizacji peronów i prac torowych. - Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 358 Czerwieńsk – Krosno Odrzańskie – Gubin – granica państwa” jest w II etapie rządowego Programu Uzupełniania Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus - dodaje R. Śledziński. - Aktualnie samorządy opracowują m.in. wstępne studium planistyczno-prognostyczne. Po wielokryterialnej ocenie wybrane projekty zostaną zakwalifikowane do realizacji w Programie, planowanym do 2028 r.

Przetarg po stronie niemieckiej na linii Guben – Gubin – Zielona Góra został ogłoszony na okres od grudnia 2022 do roku 2026 roku. Do 31 lipca 2021r. wszyscy zainteresowani przewoźnicy mogą składać swoje oferty, ale warunkiem koniecznym jest przystosowanie taboru do ruchu transgranicznego.

