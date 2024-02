Tak się bawią uczniowie "Baczyna" z Nowej Soli. To ich bal marzeń | FILM, ZDJĘCIA

Lubuskie studniówki. Tak się bawią uczniowie "Baczyna"

Piękne, i w zdecydowanej większości, długie suknie sprawiły, że tegoroczne maturzystki z Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli wyglądały, jak księżniczki. To jest ten bal, na którym każda uczennica chce wyglądać przepięknie i to się wszystkim udało. Uczniowie w garniturach, eleganckich koszulach, z krawatem lub muchą podkreśli wagę tego dnia. Znów garnitury założą pewnie dopiero do maturę. A choć do tej, już tylko symboliczne sto dni, to o maturze tego dnia nikt wolał nie myśleć.

