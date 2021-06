Talenty z MUKS PS w reprezentacji Polski. A w Kostrzynie nie brakuje więcej perełek!

To co prawda reprezentacja Polski do 15 lat, a nie seniorska, w której jedną z liderek jest pochodząca ze Słubic wychowanka TKKF Stilon Gorzów Paulina Dudek, ale powołania na zgrupowania nawet tej kadry narodowej nie są w naszym województwie codziennością. A taki zaszczyt spotkał Darię Czarnak i Kaję Steciąg.

Wprawdzie mistrzowskie tytuły zdobywane w kraju przez piłkarki TKKF Stilon Gorzów to odległa przeszłość, to od niedawna lubuskiej piłce nożnej kobiet zaczęło się dziać coś dobrego. Piłkarki KKP Warta Gorzów awansowały na trzecim poziom rozgrywek w Polsce, do drugiej ligi grupy zachodniej, a inny lubuski klub jakim jest Promień Żary zakończy sezon trzeciej ligi grupy trzeciej w górnej jej połowie. W czołówce będzie też TKKF Stilon, który za rok z pewnością będzie chciał wejść na wyższej klasy rozgrywkowej. Jest też w końcu MUKS PS, który choć na tym poziomie nie utrzymał się, to jej zawodniczki, nie tyle przez rozgrywki seniorskie, co poprzez Centralną Ligę Juniorek do 15 lat, wpadły do notesu pani selekcjoner Patrycji Kawalec. To mieszkająca w zachodniopomorskiej miejscowości Cychry Daria Czarnak oraz pochodząca z Zielonej Góry Kaja Steciąg, wychowanka MUKS 11.

- Szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczony. Ale niewątpliwie są to najlepsze zawodniczki u nas w klubie z rocznika 2006. I zasłużyły sobie na te powołania - stwierdza ich trener oraz prezes w MUKS PS Tomasz Zieliński i charakteryzuje dla nas obie swoje podopieczne: - Daria jest bardzo dobrą zawodniczką, jeśli chodzi o technikę i przegląd pola. Liczę, że pokaże na zgrupowaniu reprezentacji, na co ją stać. Za to Kaję spotkałem kilka lat temu, jak grałem ze swoją drużyną na Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Już wtedy bardzo wyróżniała się. Zdobyła nam nawet bramkę. Jestem fanem jej talentu, bardzo ambitna zawodniczka. Spodobało się jej u nas. Jej tata też bardzo zaangażowany w grę naszego zespołu.

MUKS PS Kostrzyn z powodzeniem CLJ U-15 Jak przyznaje szkoleniowiec, do tego notesu oba nazwiska musiały wpaść właśnie w trakcie CLJ U-15, gdzie kostrzynianki były jedyną lubuską ekipą w tej międzywojewódzkiej rywalizacji. W grupie A nasze młode panie rywalizowały z takimi kobiecymi markami jak Medyk Konin czy Olimpia Szczecin, które mają swoje seniorskie zespoły w ekstralidze. Faktem faktem nasza drużyna mecze z nimi przegrała, ale pokonała Błękitnych Wejherowo oraz AZS UZ Poznań i była tym samym piąta w stawce. - Dla dziewczyn to było fajne przetarcie. W tej lidze mogły nabrać doświadczenia - nie ukrywa Zieliński.

To w przypadku Czarnak zaprocentowało w trzeciej lidze. Ta po tym, jak ukończyła 15. rok życia, mogła zadebiutować w lidze seniorskiej. I stało się to w ten weekend, w którym MUKS PS podejmował KKP Warta. - Przegraliśmy z liderem 0:3, ale po naprawdę fajnym meczu. Dziewczyny cały czas budowały akcje od bramki. Grały krótkimi podaniami, nawet potrafiły zagrać na jeden kontakt. Nie przejmujemy się więc wynikiem. Ba, jesteśmy zbudowani tym meczem. Taka grała zaprocentuje na przyszłość, zwłaszcza że nasze seniorki to w większości jest rocznik 2004. Najstarszą jest moja córka Martyna z rocznika 2003 - mówi Zieliński i dodaje: - Założenie było takie, żeby się utrzymać w lidze, ale to wyzwanie okazało się zbyt trudne. My gramy przeciwko zawodniczkom nawet o dziesięć lat starszym od nas. Powiedziałem więc moim zawodniczkom, że cały czas mamy grać swoje, czyli w każdym spotkaniu utrzymywać się przy piłce i nie bać się budować gry od bramki. I z meczu na mecz wyglądało to lepiej. Nie załamujemy się i konsekwentnie będziemy robić to samo. Kilku trenerów, którzy nas obserwowali, mówiło nam, że nasz czas nadejdzie całkiem niedługo - kończy prowadzący kostrzynianki, dziesiątą ekipę rozgrywek, i zapowiada, że za rok będzie chciał wrócić do trzeciej ligi.

W MUKS PS na powołania czekają też inne piłkarki Najpewniej w tym będzie mogła mu pomóc też Wiktoria Jankowska. Co ciekawe, tą ją Zieliński wymienia jako tę trzecią, która także zasługiwała na powołanie. - Takie jest moje zdanie. Jej tata Sebastian jest naszą kostrzyńską gwiazdą w Celulozie. I to po tacie ma wspaniałą lewą nogę i świetną technikę. Grała kiedyś na lewej obronie, ale przestawiłem ją na lewą pomoc i tam może grać swobodnie, kiwać, prowadzić piłkę i nie przejmować się, jak nawet czasami ją straci. Myślę, że na tej pozycji czuje się bardzo dobrze. Jest więc tą jedną z trzech wiodących piłkarek w klubie z rocznika 2006. Trochę jest mi przykro, że ona też nie dostała powołania.

Ale jeśli Czarnak i Steciąg zaprezentują się z dobrej strony na rozpoczynającym się we wtorek 15 czerwca w Bydgoszczy obozie kadry narodowej do 15 lat, co w bardzo wierzymy, to zapewne Kawalec czy jej asystenci ponownie zaczną przyglądać się piłkarkom z Kostrzyna. A tam takich Jankowskich czy innych diamentów jak bramkarka Gabriela Kiałka może być jeszcze więcej.

Gabriela Kiałka w MUKS PS Kostrzyn na Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

Ta ostatnia zatrzymała w ten weekend zawodniczki z kadry województwa zachodniopomorskiego. I choć to tamta drużyna, a nie nasz zespół awansował do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, to Lubuszanki, prowadzone przez Zielińskiego i Katarzynę Nowicką, właśnie w bezbramkowym meczu z Zachodniopomorskiem i przegranym 1:4 z Dolnym Śląskiem pokazały dobry futbol. Z drugiej strony porażka 0:8 z Wielkopolską niech świadczyć o tym, że cały czas w kobiecej piłce nożnej w naszym regionie jest dużo do zrobienia, chociaż akurat praca wykonywana przez MUKS PS w młodszych kategoriach wiekowych wydaje się być na dobrym poziomie. Te powołania do reprezentacji Polski U-15 są tego najlepszym potwierdzeniem.