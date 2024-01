Ten kiosk zna każdy kibic Stali Gorzów. Stoi zamknięty. Dlaczego?

Pani Zosia przeszła na emeryturę

- Kiosk był kultowy. Dla nas to miejsce wyjątkowe, było świetnie zaopatrzone, z miłą obsługą. Tu można było kupić dosłownie wszystko. Żaden kiosk w mieście nie miał tak bogatego zaopatrzenia. Coś się skończyło bezpowrotnie. Jest nam niesłychanie smutno – mówią członkowie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zawarcia.

Dla nich też było to ważne miejsce. Co jakiś czas wydają oni bowiem darmowe widokówki z rysunkami Zawarcia autorstwa Romana Picińskiego. Część nakładu zostawiali w kiosku, by mogły one trafić do mieszkańców.

Teraz, po zamknięciu kiosku przez panią Zofię, mieszkańcy liczą, że znajdzie się chętny na jego dalsze prowadzenie. – Obrót nie taki zły. A w dni meczowe bardzo dobry – mówią.