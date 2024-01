To będzie Spacerowa Trzynastka. Gdzie będą wędrować gorzowianie?

W sobotę 13 stycznia rozpoczyna się czwarta edycja akcji „ChodźMy na spacer”. Tym razem wędrówek będzie mniej, bo cztery, ale za to będzie czas na przygotowanie mapy turystycznej Gorzowa.

- Trzy poprzednie edycje pokazały, że jest ogromne zainteresowanie i potrzeba zwiedzania własnego miasta. Startujemy więc z koleją edycją akcji – mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji gorzowskiego magistratu. Mowa o akcji „ChodźMy na spacer”. Jej pierwsza odsłona była w 2021. Do tej pory odbyło się trzydzieści spacerów. Przewodnikiem w ich trakcie jest Zbigniew Rudziński z PTTK Ziemia Gorzowska.

Kilkadziesiąt osób na spacerze

Łącznie we wszystkich wędrówkach przez trzy lata wzięło udział prawie 2 tys. osób. Są spacery, na których jest nawet sto kilkadziesiąt wędrujących, są też takie, na których jest ich mniej niż dwudziestu. Średnia frekwencja wynosi jednak ponad 64 uczestników na spacer.

W zeszłym roku spacery odbywały się co miesiąc, natomiast w tym – jak już informowaliśmy – będą one co trzy miesiące.

- Potrzebujemy trochę czasu, żeby po trzech edycjach wymyślić nowe tematy spacerów, aby były one atrakcyjne dla odbiorców – mówi M. Liberkowska. Magistrat i PTTK chcą też dać mieszkańcom więcej czasu na spacerowanie według własnego uznania. Zachęcają też do tego, by na bazie wcześniejszych pomysłów na spacery mieszkańcy sami oprowadzali po Gorzowie swoich bliskich czy gości spoza miasta.

- Mniejsza liczba spacerów to też pozytyw, bo nikt lepszym ambasadorem naszego miasta nie będzie jak mieszkańcy, którzy będą oprowadzać znajomych po mieście – mówi Zbigniew Rudziński.

Będzie mapa turystyczna

Czas, w którym nie będzie spacerów, popularny gorzowski przewodnik zamierza spożytkować: - Chcę zabrać się porządnie i sumiennie za mapę turystyczną naszego miasta. Tego rzeczywiście nie ma. Z GPS-em można się poruszać po każdym mieście, to zaplanować, co się chce zobaczyć i ile to mniej więcej potrwa, to trzeba mieć mapę, którą się rozłoży na stole i pomyśli, co z tego całego bogactwa chce się zobaczyć – mówi Rudziński. Dodaje, że niejako w rekompensacie za mniejszą liczbę spacerów w tym roku zostaną przygotowane około 6-minutowe filmiku, które będą opowiadać o Gorzowie. One też mają być zachętą dla mieszkańców do spacerów.

Hasłem tegorocznych wędrówek będzie Spacerowa Trzynastka. Spacery odbywać się będą: 13 stycznia, 13 kwietnia, 13 lipca i 13 października. Początek każdego z nich o 10.00 przy fontannie Pauckscha. Tak będzie też jutro.

13 stycznia wędrówka obrzeżami

Pierwszy tegoroczny spacer ma temat: „Od Korsaka do Korsaka”. Włodzimierz Korsak (1886-1973) był przyrodnikiem, podróżnikiem, pisarzem i malarzem. Jego pomnik stoi w parku Górczyńskim, który będzie metą jutrzejszego spaceru. Wędrówka – po dojechaniu autobusem z centrum w rejon parku Czechówek – rozpocznie się przy ul. Warszawskiej.

- Będziemy wędrować, żeby otrzeć się o to, co niekoniecznie należy administracyjnie do Gorzowa – mówi Z. Rudziński.

Tegoroczne spacery będą dłuższe od tych z wcześniejszych edycji. Niektóre będą miały nawet po 5-8 km. Czytaj również:

Gorzowianie są niesamowici. Setka mieszańców wyszła na spacer

Wideo Aneta Kolesińska - zapowiedź sylwestra