To, co się buduje w Nowej Soli za ścianą Krytej Pływalni Solan ucieszy nie tylko sportowców. Sprawdziliśmy stan prac

Hala widowiskowo-sportowa powstaje tuż za ścianą otwartej 29 maja Krytej Pływalni Solan. Obiekt pomieści łącznie około 1200 osób, 600 osób na widowni stałej, 200 na widowni wysuwanej i około 400 na ewentualnych dostawkach. W hali będą trzy boiska: do gry w piłkę ręczną 40x20m, do gry w koszykówkę 28x15m i do gry w siatkówkę 18x9m.

- Prace prowadzone przez generalnego wykonawcę W.P.I.P. toczą się zgodnie z harmonogramem - informuje kierownik budowy Łukasz Tkaczyk. - Ku końcowi zmierza etap wykonywania konstrukcji żelbetowej fundamentów wraz z pracami ziemnymi i płytami żelbetowymi. Rozpoczyna się proces wykonywania konstrukcji żelbetowej kondygnacji „0.00”, który stanowi kolejną fazę realizacji stanu surowego budynku.

Kierownik budowy zapowiada, że prace żelbetowe głównej hali sportowej będą trwały do końca września. Na początku października ma zacząć się montaż głównej konstrukcji nośnej dachu – dźwigarów z drewna klejonego.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec lipca 2022 roku. Koszt inwestycji to ok. 24 mln zł.