Trójwymiarowy "Gorzowski łuk triumfalny" ma szansę zostać muralem roku w ogólnopolskim konkursie

W centrum Gorzowa był wielki skarbiec. Gdzie? W Przemysłówce! Drzwi miał grube jak ściana! Zobaczcie zdjęcia

Dla wielu młodszych gorzowian Przemysłówka to brzydki i pusty biurowiec w centrum Gorzowa. Jednak dla starszych mieszkańców to kawał historii. A do tego budynek ze skarbcem i... kapitalnymi widokami z górnych pięter!