Twoje imię zdradza, jaki zawód powinieneś wykonywać. To może być totalny szok dla Ciebie!

Imię to nie puste słowo. Imię wyraża nas - musi być spójne z naszą osobowością, temperamentem, zainteresowania. Pewnie sami nie raz i nie dwa dowiadując się, jak się nazywa wasz znajomy, myśleliście "to imię do niego nie pasuje!". Często zdarza się także, że chociaż ktoś w akcie urodzenia ma wpisane jakieś imię, to w ogóle się nim nie posługuje .

Imię nas identyfikuje. Co można "wyczytać" z imienia?

Wiele osób przykłada ogromną wagę do wyboru imienia dla swojego dziecka. I nic dziwnego - jeśli ono nie zechce go zmienić, to towarzyszyć będzie mu przez całe życie, a w kontakcie z nieznajomymi, będzie go w pewien sposób identyfikować.

Co można wyczytać z imienia? Przede wszystkim ważne jest poznanie jego pochodzenia, a także symboliki, jaką ma to imię. Poza tym przyjrzyjmy się temu, jak to imię się zdrabnia (to już praktyczna wskazówka). Poza tym pamiętajmy, że o imionach wiele mówi się także w kontekście charakteru. Wiele z nich określa temperament jego posiadacza. Zdradza, czy jest to osoba energiczna, czy może introwertyczna. Skoncentrowana na dążeniu do sukcesu, czy może spokojna, ceniąca sobie bliskie kontakty z naturą.